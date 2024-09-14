«Считаю, что в профессиональном спорте нет незаслуженных денег». Слова босса ЦСКА

Андрей Ватутин — о победе в Суперкубке и призе MVP для Алексы Аврамовича.

Суперкубок Единой лиги ВТБ-2024. Финал

ЦСКА — УНИКС — 87:72 (22:9, 23:26, 23:23, 19:14)

ЦСКА: Аврамович (15 + 6 передач), Уэйр (15), Тримбл (14), Джекири (11)

УНИКС: Тэйлор (19 + 7 передач), Беленицкий (13), Рейнольдс (10 + 5 подборов)

ЦСКА уверенно выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ-2024. В Москве армейцы обыграли «Локомотив-Кубань», «Црвену Звезду» и УНИКС. Казанцы, потерявшие по ходу финального матча Маркоса Найта (а накануне сыгравшие тяжелейший матч с «Зенитом»), не смогли дать настоящий бой армейцам, уступив в итоге с разницей 15 очков.

Итоги Суперкубка для «СЭ» подвел президент ЦСКА Андрей Ватутин.

На финале Итудис выступил в роли моего психолога

— Перед турниром от ЦСКА шел посыл, что Суперкубок воспринимаем больше как финальный этап предсезонной подготовки. Несмотря на это, победить при своих болельщиках приятно?

— Перед предсезонным турниром всегда удобно сказать две версии. Если ты выигрываешь, то говоришь как это здорово. Какой сильный турнир, какие классные соперники. Если проигрываешь, то отмечаешь, что это один из этапов подготовки, мы сделаем выводы, станем лучше. Так что спасибо ребятам, они дали мне использовать первую версию (смеется). Если серьезно, то мы давно не выигрывали Суперкубок. Это приятные эмоции. Все три игры были сложные, и мне кажется, что та энергия игроков, то желание победить, настраивает на оптимистичный лад. Понятно, что в финале сказалась травма Найта во второй четверти. Это поменяло ротацию. Плюс у них не было Лабери, а это важнейший игрок в системе Перасовича. Стоит признать, что пока команды не в одинаковой степени готовности.

Я рад за ребят, рад за Андреаса [Пистиолиса], который взял второй титул в российской карьере. Спасибо Лиге за то, что она пригласила две серьезные иностранные команды в таких непростых условиях. Получился турнир хорошего уровня. И все четыре российские команды показали, что в новом сезоне они будут реальными претендентами на Кубок Белова.

Отдельно хочу сказать спасибо своему другу Димитрису [Итудису], который выступил мои психологом. Когда разница стала два очка он успокаивал меня, говорил не волнуйся, ЦСКА уверенно выиграет. Так что я действительно сегодня понял, что он разбирается в баскетболе (смеется).

— Приз MVP турнира получил Алекса Аврамович. Серб уже начал отрабатывать свои деньги.

— Считаю, что в профессиональном спорте нет незаслуженных денег. Все получают то, что заслужили. Надеюсь, что Алекса даст нам многое. Напомню что мы выиграли прошлый сезон командой. И сейчас идет работа тренерского штаба, чтобы Аврамович стал одним из пазлов нашего коллектива.

Надеюсь, все получится, но не надо рассчитывать, что приехал волшебник, который в одиночку будут вытаскивать для нас все важные матчи. Мы побеждали как команда, уступаем как команда. Надо оставаться единым коллективом при любом раскладе. Будет команда, придут и успехи.

Андрей Ватутин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Если бы у «Црвены Звезды» играли Теодосич, Недович и Гедрайтис, то результат Суперкубка мог бы быть другой

— Расстроило, что в составе «Црвены Звезды» не приехал Милош Теодосич и Джоэл Боломбой?

— Честно, не сомневался, что Боломбой не приедет. Если говорить про Милоша, то он действительно серьезно заболел, желаем ему скорейшего выздоровления. В целом могу сказать, что если бы у «Црвены Звезды» в Москве играли Теодосич, Недович и Гедрайтис, то результат всего турнира мог бы быть другой. Мой друг Яннис Сферопулос (работал в ЦСКА ассистентом Этторе Мессины) сделал хорошую команду, желаю им удачи в Евролиге.

— Димитрис Итудис сказал, что этот состав ЦСКА был бы конкурентноспособным на уровне Евролиги. Согласны?

— Это все из области разговоров. Надо жить в реальности, а не фантазировать. Для это есть симуляторы.

— Что скажите про конкурентов ЦСКА по Единой лиге?

— Мне кажется, что все три российских клуба, которые участвовали в Суперкубке, сделали выводы после прошлого сезона и стали сильнее. Чемпионат будет сложным. Вряд ли кто-то сможет пройти его без спадов. Так что с нетерпением ждем матча открытия сезона, который пройдет в Москве уже 21 сентября.