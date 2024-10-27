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«Аврамович с нами, так что будем радоваться и кайфовать». Астапкович — о победе над «Локо»

Форвард ЦСКА Астапкович оценил игру Аврамовича
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард ЦСКА Антон Астапкович.
Фото Михаил Сербин/ПБК ЦСКА
Форвард ЦСКА поделился впечатлениями от старта нового сезона.

Московский ЦСКА нанес первое поражение «Локомотиву-Кубань» в новом сезоне — 92:91 (16:22, 24:20, 21:19, 31:30). Героем матча недели стал Алекса Аврамович, который набрал 30 очков и 36 баллов за эффективность. Отметим, что сербский защитник усилил игру со скамейки и провел на паркете всего 24 минуты. Также большую помощь со скамейки победителям оказали Тони Джекири (14 очков) и Антон Астапкович (9). Последний после игры согласился ответить на несколько вопросов «СЭ».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 92:91 (16:22, 24:20, 21:19, 31:30)
ЦСКА: Аврамович (30 + 6 передач), Джекири (14 + 6 подборов), Тримбл (14), Жан-Шарль (10 + 6 подборов).
«Локомотив-Кубань»: Миллер (30), Темиров (14), Уэйли (12 + 7 подборов).
27 октября. Москва. «Мегаспорт».

Стало заметно больше матчей, где разница в счете составляет 20-30 очков

— Это был самый сложный матч в этом сезоне?

— Сложнее была игра в Нижнем, которую мы проиграли. Физически и морально. Тогда у нас был затяжной выезд: Красноярск — Астана — Нижний Новгород. Мы играли каждые три дня, и когда вернулись в европейскую полосу, то провалились. Были почти без сил. Игра с «Локо» тоже была непростой, но она была в наших руках.

— Наверняка много разбирали соперника. Чем «Локо» под руководством Андрея Ведищева отличается от команды Александра Секулича образца прошлого сезона?

— У каждого тренера разное видение игры, свои акценты. Это естественно.

Баскетболисты &laquo;Локомотива&raquo; Патрик Миллер, Би-Джей Джонсон, Антониус Кливленд и&nbsp;Айзейя Уэйли (слева направо). Ведищев опередил Родионова. «Локо» пока не собирается останавливаться

— Стало больше транзишнов?

— Это была и их визитная карточка при Секуличе. Сейчас они занимают первое место по количеству очков в быстрых переходах. Поэтому тренеры дали нам четкое задание: в первую очередь остановить их в этом аспекте. Сейчас сложно сказать, насколько это удалось, но главное, что мы выиграли.

— Аврамович провел крутой матч, набрав 30 очков. Насколько это серьезное усиление?

— Как вы видите, Алекса здорово вписался в коллектив. Это классное усиление. Он достаточно сильно помогает в непростых ситуациях. Нельзя сказать, как бы было, если бы его не было. Аврамович с нами, так что будем радоваться и кайфовать. Наш братушка.

— Уровень конкуренции в этом году недотягивает до прошлого сезона, когда почти во всех матчах была заруба.

— Да, стало заметно больше матчей, где разница в счете составляет 20-30 очков. Наверное, тут процитирую нашего президента Андрея Ватутина, что первая четверка стала сильнее, а остальные клубы немного сдали и пытаются наверстать.

Защитник ЦСКА Алекса Аврамович.
Фото Михаил Сербин/ПБК ЦСКА

Евролига и НБА сейчас проходят мимо меня

— При этом «НН» стал заметно сильнее?

— «НН» — это та команда, которая всегда особенно настраивается на фаворитов. Имеет свой туз в рукаве в таких играх. Но именно наше поражение от нижегородцев, как я уже говорил выше, можно объяснить стечением обстоятельств. Физически было очень тяжело. Получили ли за это нагоняй от тренера? Конечно, пересмотрели всю игру, разобрали ошибки.

В эту категорию (команд, которые стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном) могу отнести и «Уралмаш». Да, недавно мы крупно обыграли их, но это не показатель. У Ростислава Вергуна опасная команда.

Ксавьер Мун (&laquo;Зенит&raquo;) и&nbsp;Каспер Уэйр (ЦСКА). ЦСКА и «Зенит» выдали лучший матч старта сезона. Нервная концовка — в пользу армейцев

— В матче недели против вас в старте вышел 19-летний Всеволод Ищенко и набрал 6 очков в первой четверти. Также ему здорово удался стартовый отрезок с «Зенитом». Растет большой талант?

— Это номер 23? Да, способный парень. В целом хочу сказать, что «Локо» развивает свою академию. Каждый год подтягивает своих воспитанников в основу. Это круто. Ватутин рассказывал нам про их новую академию. На словах это звучало очень сильно. Они проделали колоссальную работу. При этом у них для этого есть возможности.

В Москве это очень тяжело сделать с точки зрения логистики. Да, у нас тоже есть вторая команда, мы занимаемся в разных частях города.

— Следите за Евролигой?

— Нет. Евролига и НБА сейчас проходят мимо меня. Я прихожу домой и полностью посвящаю свое время детям. Если бы нормально работал YouTube, то смотрел бы хайлайты НБА. Когда же нет такой возможности, то и желание отпадает. А где-то сидеть и искать — не моя история.

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
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