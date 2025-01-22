Давайте разберем ключевой эпизод с Николаосом Пицилкасом.

Спустя три дня Единая лига ВТБ сделала официальное заявление относительно работы арбитров на резонансном матче ЦСКА — «Локо» (104:106). Напомним, что на игре работали одни из самых опытных российских судей: Евгений Островский, Ярослав Орешин и Антон Круглов. «Единая лига проанализировала судейство на матче ЦСКА — «Локомотив-Кубань» и оценивает его как квалифицированное. При этом в последние две минуты основного времени матча судьи совершили четыре ошибки в отношении обеих команд, которые не повлияли на итоговый результат матча. Лига предоставила судьям детальный отчет по их работе на данном матче, указав на допущенные ошибки. Данная судейская бригада не будет допущена к работе на ближайших матчах чемпионата Единой лиги ВТБ», — говорится в сообщении.

По информации «СЭ», Островский, Орешин и Круглов не будут судить матчи чемпионата как минимум в январе.

Контакт Уэйра и Узинского

Напомним, что главный эпизод, который стал яблоком раздора, случился за 8,7 секунды до конца матча. Владислав Емченко выносил мяч из-за лицевой («+2» у «Локо»), и судьи решили наказать техническим фолом разыгрывающего армейцев Каспера Уэйра. Хотя сам Емченко после матча был уверен, что арбитры выписали «технарь» Никите Курбанову, который мешал Владиславу ввести мяч в игру.

«Как это виделось с моей стороны? Я выносил мяч из-за лицевой, а Никита Курбанов заступил за линию. Когда так делают в последние две минуты, это технический фол, — рассказал на пресс-конференции баскетболист краснодарцев. — Антониус [Кливленд] не забил два штрафных, потрепав нам нервы, но главное, что одержали победу над действующим чемпионом в Москве».

По информации «СЭ», у ЦСКА были вопросы относительно действий Дмитрия Узинского в этом эпизоде. Армейцы считают, что форвард совершил фол в нападении в отношении Уэйра, но судьи не заметили этого момента. Официальных же заявлений от армейцев не последовало, игрок и тренер хозяев не явились на пресс-конференцию после матча («по решению тренерского штаба»).

«СЭ» обратился к руководителю судейского департамента Лиги ВТБ Николаосу Пицилкасу. Он детально разобрал момент.

«Если смотреть на эпизод после детального повтора, то видно, что Уэйр первым совершает неправильный контакт в отношении Узинского (задержка руками). Этот контакт должен был быть классифицирован как фол. Пропуск первого неправильного контакта — неверное решение судей. Как итог ответной реакции на неправильный контакт — Дмитрий ответным действием толкает Каспера, который падает на паркет и выкатывается за пределы игровой площадки, пересекая лицевую линию. Судья зафиксировал нарушение — технический фол за пересечение лицевой/боковой линии при вбрасывании в последние две минуты четвертой четверти и каждого дополнительного периода. Это ошибка», — подчеркнул «СЭ» Пицилкас.

Руководитель судейского департамента Единой Лиги ВТБ Николас Пицилкас. Фото Единая лига ВТБ

Греческий специалист отдельно объяснил, почему Орешин не должен был давать «технарь» за пересечение линии обороняющимся игроком (Уэйром). Не важно, случайное оно было или намеренное.

«Решение дать технический Касперу было неверным, так как это правило применяется только к игрокам, которые мешают вбрасывающему игроку и пересекают лицевую/боковую линию. То есть в данном случае только Курбанов мог быть наказан техническим за пересечение линии», — говорит Пицилкас.

Уточнение

Еще момент: при вводе мяча при вбрасывании судьи объясняют правило пересечения линии игрокам обеих команд, демонстрируя соответствующий жест, имитирующий воображаемую линию.

По-хорошему, арбитры должны были зафиксировать первое нарушение Уэйра на Узинском. В таком случае, так как мяч не был введен в игру и находился в руках у Емченко, «Локомотив» пробивал бы один штрафной бросок и имел возможность повторить вбрасывание.

Напомним, что после начала СВО в Единой лиге работают исключительно российские судьи.