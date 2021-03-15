ЦСКА взял реванш у «Химок». Важная победа армейцев

Проблемы с составом не позволили подмосковному клубу навязать борьбу принципиальному сопернику

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

ЦСКА — «Химки» — 92:73 (29:15, 22:15, 16:15, 25:28)

ЦСКА: Фойгтманн (22), Джеймс (13), Хэкетт (13)

«Химки»: Мики (20), Вяльцев (18), Макколлум (11)

Судьи: Марчин Ковальски (Польша), Ааре Халико (Эстония), Ярослав Орешин (Россия)

15 марта. Москва. УСК ЦСКА. 2277 зрителей.

ЦСКА сумел взять реванш у «Химок» за поражение в первом круге. В матче недели Единой лиги ВТБ реальная борьба на паркете была только после перерыва. Правда, к тому моменту армейцы имели очень комфортное преимущество и в отличие от матчей Евролиги с «Маккаби» и «Олимпиакосом» не довели дело до нервной концовки. Лучшим в составе хозяев стал немецкий центровой Йоханнес Фойгтманн, который набрал рекордные для себя в этом сезоне 22 очка. У «Химок» в очередной раз блестящий матч провел Джордан Мики. В последнее время американец стал безоговорочным лидером команды.

Травмы и болезни

Перед началом этого сезона казалось, что ЦСКА и «Химки» собрали сильнейшие составы в своей истории. Армейцы расстались с шестью игроками ротации (включая высокооплачиваемых Андрея Воронцевича, Кайла Хайнса и Косту Куфоса), а на сэкономленные деньги подписали долгосрочные контракты со звездами Евролиги Николой Милутиновым и Торнике Шенгелией. Также стоит учитывать продление контракта топ-скорера Майка Джеймса и восстановление после тяжелой травмы MVP последнего «Финала четырех» Уилла Клайберна. Такого сбалансированного состава у ЦСКА не было давно, возможно со времен чемпионского сезона-2007/08. В «Химках» было решено сохранить всех лидеров и усилить проблемные позиции. В Подмосковье из Баварии переехали Грег Монро, который еще совсем недавно считался элитным центровым в НБА, Джордан Мики, уже зажигавший в составе желто-синих, призер Олимпийских игр-2012 Евгений Воронов, доказавший, что и в 34 года можно показывать высочайший уровень и лучший снайпер УНИКСа Эррик Макколлум.

Но планы обоих коллективов пока далеки от воплощения. ЦСКА сильно пострадал после тяжелой травмы плеча Николы Милутинова (выбыл до конца сезона). Без сербского центрового армейцы проиграли шесть игр из десяти. Включая неожиданные поражения от «Зелены Гуры» и «Калева»... Впрочем, длительная победная серия в обоих турнирах в прошлом году пока позволяет армейцам держаться на плаву.

Чего нельзя сказать про «Химки». Они сменили главного тренера, расстались с целом рядом игроков и рекордно быстро потеряли шансы на выход в плей-офф Евролиги. В Лиге ВТБ дела у химчан также складываются не лучшим образом. Команда борется только за 7-8-е место, а глубина состава едва позволяет рассчитывать на стабильность. Впрочем, даже без Шведа, Йовича, Букера и Тиммы неделю назад «Химки» смогли обыграть на выезде «Зенит» — лидера сезона.

Быстрые решения

Ожидалось, что и с армейцами подопечные Андрея Мальцева дадут бой. Но разгром от «Анадолу Эфес» и домашнее поражение от «Милана» очень разозлили игроков ЦСКА. В каждом эпизоде коллектив Димитриса Итудиса действовал так, как будто это решающая игра сезона. Уже в первой четверти хозяева обеспечили себе солидное преимущество «+14» (во многом благодаря снайперским качествам Хэкетта). А когда в начале второй десятиминутки стопу подвернул Сергей Карасев, стало понятно, что «Химкам» будет очень сложно организовать погоню. Тут же разыгрался и Фойгтманн, который помимо привычных трехочковых совершил еще несколько перехватов.

Во второй половине гости показали самолюбие и во многом благодаря результативности Мики и самоотверженным действиям в защите не дали армейцам нарастить преимущество. Но этого было мало, чтобы совершить мощный рывок и постараться приблизиться к ЦСКА. Все-таки кадровые потери очень серьезные... В главном дерби страны на площадку за «Химки» выходили сразу три игрока второй команды — Клюев, Шарапов, Барашков... Представить такую ситуацию даже в прошлом году было невозможно. Тренерский штаб ЦСКА в концовке тоже дал поиграть Ухову и Хоменко, но к тому моменту все вопросы о победителе были уже сняты.

Для ЦСКА это важная победа, которая может придать команде уверенности перед важнейшим гостевым матчем с «Реалом» на этой неделе (команды разделяет одна победа). «Химки» же ждет напряженная борьба за место в плей-офф Лиги ВТБ. В марте желто-синих ждет тяжелый выезд к разыгравшейся «Зелена Гуре» и домашний поединок с «Цмоки-Минском».