«Зенит» подписал суперскорера, разрывавшего в Евролиге и в Китае. Бэйкон поможет клубу вернуть титул?

Сине-бело-голубые нашли отличную замену Кайлу Куричу.

Дуэйн Бэйкон — новый игрок «Зенита». Первым эту информацию дал «СЭ», а через несколько часов сине-бело-голубые официально объявили о подписании однолетнего контракта с 28-летним американцем (имеет опыт выступления за сборную США в квалификации ЧМ-2019). Этот трансфер — большая удача сине-бело-голубых, учитывая, что на Бэйкона был высокий спрос у китайских клубов. Чем же так хорош американец, способный закрыть позицию второго-третьего номера?

Универсал

Бэйкон обладает отличной техникой и «физикой». Американец с большим удовольствием бежит в быстрые отрывы, способен отдать тонкую передачу и имеет отличный бросок. В Евролиге-2022/23 в составе «Панатинаикоса» он реализовывал 44,7% со средней дистанции и 29,7% — трехочковых. В последнем сезоне чемпионата Китая показатели были еще выше: 45,9% и 32,5% соответственно.

Еще важный момент: Дуэйн обладает лидерскими качествами и способен вести игру своей команды. Много быть с мячом, брать на себя решающие броски. Также американец, несмотря на большой атакующий арсенал, не пренебрегает защитой. Бэйкон довольно цепкий защитник, уверенно чувствует себя на разменах, способен играть один на один с лидером соперников.

В чем-то Дуйэн похож на экс-игрока «Зенита» Джордана Ллойда, с которым они выиграли Кубок Белова-2021/22. Почему бы не повторите это достижение с другим игроком, много проигравшим в НБА. На счету Дуэйн 277 матчей в лучшей лиге мира, где он выступал в составе «Шарлотт» и «Орландо». В сезоне-2020/21 он набирал 10,9 очка и 3,1 подбора в составе «Мэйджик», но даже эти цифры не позволили ему подписать новый контракт в НБА. После краткосрочного соглашения с «Никс» Бэйкон отправился покорять Европу.

Европейский этап карьеры начался для форварда в «Монако». В 29 матчах Евролиги-2021/22 Бэйкон в среднем набирал 14,0 очка (больше было только у Майка Джеймса), 3,1 подбора и 1,3 передачи. В дебютном сезоне в главном еврокубке монегаски дошли до стадии плей-офф, где в пяти матчах проиграли «Олимпиакосу», а в финале чемпионата Франции также в пяти играх уступили АСВЕЛ. В отличие от Джеймса Бэйкон отказался от нового контракта с французским клубом и предпринял попытку вернуться в НБА. Не получилось (несмотря на негарантированное соглашение с «Лейкерс») и в октябре 2022-го Дуэйн стал игроком «Панатинаикоса».

Фото Global Look Press

Угрозы сломать ноги и смерть брата

С греческим клубом Бэйкон подписал двухлетний контракт и какое-то время был любимцем болельщиков. Признавался лучшим игроком тура Евролиги, феерил в чемпионате Греции (попал во вторую символическую сборную по итогам чемпионата), ссорился с фанатами конкурентов (показал средний палец болельщикам «Басконии», за что позже извинился). Однако концовка сезона-2022/23 получилась смазанной.

В марте Бэйкон был отстранен от участия в матче Евролиги против «Црвены Звезды». Позже СМИ выяснили, что игрок якобы всю ночь провел на вечернике со старым знакомым Майком Джеймсом, а на следующий день опоздал на тренировку. В апреле «Пао» отстранил форварда от игры плей-офф чемпионата из-за «серьезного дисциплинарного проступка во время тренировки», а в местной прессе появились сообщения, что стороны ведут переговоры о расторжении контракта. И вскоре соглашение Дуэйна было аннулировано.

«В течение нескольких месяцев мы пытались защитить его и репутацию команды от беспрецедентных ситуаций, — говорилось в официальном заявлении клуба. — К сожалению, нам пришлось расторгнуть соглашение с игроком, который никогда не уважал команду, правила и раздевалку. Клуб руководствуется определенными внутренними правилами в отношении вечеринок, употребления алкоголя, веществ, расписания, поведения, насилия и всего, что касается повседневной жизни. В нашей команде нет места тем, кто не уважает «Панатинаикос» и его ценности».

У Бэйкона другая версия развития событий: «Они поставили четырех охранников возле моего дома и приказали им сломать мне ноги, если я выйду. Все это потому, что мы проиграли матч, как будто в этом был виноват я один, а не вся команда. Они зашли в раздевалку, угрожали нам и выставили охрану перед моим домом, а также перед домами Пэриса Ли и Деррика Уильямса. Было много разных проблем. Тем не менее я продолжал играть, несмотря на травмы и все остальное. Что за инцидент был на тренировке? Я ударил Лефтериса Мандзукаса, потому что он меня спровоцировал», — заявил американец во время прямого эфира в соцсетях.

Спустя два месяца после отъезда из Греции Дуэйн испытал настоящий шок, потеряв брата. По сообщениям американских СМИ, 25-летний Рахим Бэйкон погиб после перестрелки возле торгового центра Highlands Plaza в Лейкленде, штат Флорида (в результате стрельбы также пострадала 48-летняя женщина, получившая тяжелые ранения). Рахим был довольно известным хип-хоп-исполнителем, выступая под псевдонимом «350heem».

Фото Global Look Press

Трагедия случилась в августе, а в ноябре Дуэйн согласился на переезд в Китай, подписав контракт с «Шанхай Шаркс». В компании с другим экс-игроком НБА Эриком Бледсоу Бэйкон помог «акулам» финишировать на шестом месте в регулярке («Шаньси» Алексея Шведа стал 12-м), а в плей-офф команда из Шанхая проиграла в четвертьфинале «Чжэцзян Голден Буллз» (3:2 — в серии).

В чемпионате Китая Бэйкон был одной из главных звезд, закончив сезон на седьмом месте в списке бомбардиров (22,9 очка в среднем за игру). Дуэйн имел предложения остаться в CBA, но предпочел контракт с «Зенитом».

Переговоры длились около трех недель, и петербургский клуб смог заполучить топ-игрока на замену Кайла Курича. Теперь Бэйкон будет феерить в Лиге ВТБ. Если, конечно, не будет иметь проблем с дисциплиной.