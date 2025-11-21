Два миллиона долларов и повестка в военкомат. Подробности конфликта «Локо» с лучшим молодым центровым страны

Кирилл Елатонцев: собственность руководителей или зарвавшийся лучший воспитанник команды из Краснодара?

Конфликт между Кириллом Елатонцевым и представителями «Локомотива-Кубань» — самый громкий за последние пять лет в российском баскетболе. Предыдущим подобным разбирательством был кейс между Дмитрием Кулагиным и... опять же краснодарским клубом (его подробно освещал «СЭ»).

Сейчас о сложившейся ситуации появилось много противоречивой информации, а публично высказываются только клуб и его президент Андрей Ведищев. Кириллу это запрещено из-за условий контракта. Но все-таки в случившемся надо разобраться глубже. «СЭ» подготовил полный таймлайн конфликта, который ответит если не на все, то на многие вопросы.

Поиск компромисса?

Напомним, что речь о лучшем молодом игроке Единой лиги ВТБ последних двух лет и, пожалуй, самом многообещающем воспитаннике «Локо» в истории. Прошлый сезон оказался для Кирилла прорывным. Он стал основным центровым, заметно улучшив свою статистику (7,2 очка, 4,6 подбора и 1,1 блок-шота) и проведя отличный плей-офф. В опросе генмеджеров, который провел «СЭ», Елатонцева включили сразу в ряд номинаций, в том числе «Лучший игрок лиги до 23 лет» (8 голосов из 12), «Лицо лиги через пять лет» (3 из 12), «Игрок, которого вы хотели бы взять в свою команду» (1 из 12), «Лучший шестой игрок» (1 из 12) и «Самый недооцененный игрок» (1 из 12). Если бы сборная России сейчас участвовала в международных турнирах, то Кирилл наверняка попал бы в финальную заявку из 12 человек.

По мнению многих специалистов, «Локомотив-Кубань» обладает лучшей системой подготовки резерва в российском баскетболе. Среди воспитанников академии (помимо Елатонцева) — игроки сборной России Александр Щербенев, Андрей Мартюк, Владислав Емченко (почему-то эти трое недавно были убраны из списка выпускников академии), Кирилл Темиров, Всеволод Ищенко. Последние двое имеют хорошее игровое время в этом сезоне.

Но что же произошло с Елатонцевым? После публикации новостей о том, что к Кириллу приезжала скорая, и ответных заявлений со стороны клуба в комментариях в соцсетях возникла версия, что идет информационная атака со стороны петербургского клуба перед матчем в Краснодаре. Однако я уверен, что «Зенит» не имеет никакого отношения к конфликту. Особенно если учесть, что сам матч сине-бело-голубые проиграли, и даже помощь Елатонцева не понадобилась.

Теперь давайте обо всем по порядку. Изначально (в апреле 2025 года) у Кирилла было несколько предложений из Европы (в том числе от клуба Евролиги) и из-за океана. Предложения были острые и актуальные, главная особенность — возможность развития в более конкурентной среде. При действующем контракте (до конца сезона-2026/27 с опцией продления до 2029 года) необходимы были поиски путей разрешения возможных спорных вопросов. Наиболее разумный и принятый — выход из контракта по соглашению сторон с компенсацией клубу.

Фото Global Look Press

Вот как развивались события:

Май 2025 года. Телефонный разговор между четой Елатонцевых (Кириллом и Владиславой) и президентом «Локо» Андреем Ведищевым. Впервые было озвучено желание уехать играть в другой клуб (за пределами России). При этом предлагались варианты выкупа контракта. Это намерение президент «Локо» встретил крайне негативно. Более того, были озвучены возможные последствия для игрока в случае его ухода из краснодарского клуба.

24 июля 2025 года. Телефонный разговор между Кириллом и представителями краснодарского клуба (в нем участвовали как минимум Андрей Ведищев и, возможно, вице-президент Алексей Пегушин). Президент «Локо» назвал Кирилла «своим активом» (об этом позже напишет в своих соцсетях супруга Елатонцева) и заявил, что готов разговаривать с «серьезными людьми» о выходе из контракта. Также Андрей Владимирович отметил: если ему предложат два миллиона долларов, он «еще подумает». После этого разговора позиция руководителя клуба выглядела как минимум не близкой к компромиссной.

13 августа. Переход Андрея Мартюка из Краснодара в «Зенит». Процесс долго оформлялся из-за того, что «Локо» ждал решения от Елатонцева. В случае если Кирилл не приехал бы в расположение клуба, переход Мартюка не состоялся бы. Все-таки заходить в сезон без двух основных центровых с российским гражданством — огромный риск. Кирилл приступил к тренировкам с основной командой.

Середина сентября. Кирилл получает повреждение стопы, которое выключает его из предсезонной подготовки. Восстановление затягивается из-за серьезного характера травмы. Несмотря на это, центрового регулярно подталкивают к скорейшему возвращению на паркет.

Фото Global Look Press

Попытка подписать допсоглашение и вручение повестки

Конец октября. Конфликт перешел в горячую фазу. Сначала спортивный директор «Локо» Виктор Мелешенко вызвал игроков основной команды в офис — с тем чтобы подписать дополнительные соглашения к действующему договору. По моей информации, там фигурировала значительная сумма выкупа контракта. Странно, что игроков приглашают без предварительного ознакомления с документами, без юристов или агентов. Елатонцев не стал ничего подписывать.

Тогда же спортивный директор собрал у игроков и персонала загранпаспорта. По версии клуба, это было сделано для оформления выездных документов на матч против сербской «Меги». При этом не очень понятно, в чем смысл такого поступка, учитывая, что у граждан России безвизовый въезд в Сербию, а все данные загранпаспортов в клубе имелись и так. Возможно, таким образом клуб хотел лишить игроков возможности оформления выездных документов в третью страну.

Паспорт не возвращался Елатонцеву долгое время, озвучивались различные причины. В конце концов Мелешенко предложил Кириллу выяснить судьбу своего «заграна» у «представителя службы безопасности». Этим человеком, по моей информации, оказался ранее никому не представленный Александр Толошний. Во время разговора с «безопасником» оказались затронуты очень странные темы. Например, о воинской обязанности Кирилла. Какое отношение имеет Толошний к «Локо» и ситуации с игроком? Вообще, зачем ходил Кирилл на встречу с незнакомым человеком?

7 ноября. Визит Кирилла в офис клуба. После тренировки Елатонцев попытался вручить спортивному директору Мелешенко документы о своем желании расторгнуть контракт. Спортдир документы брать не стал, сказав, что это надо согласовать с президентом клуба. Взамен Виктор изъявил желание передать игроку некий документ, который относится к военному ведомству и не имеет отношения к спортивной организации. Естественно, Кирилл брать его тоже не стал. Далее Мелешенко написал Кириллу сообщение, где вновь предлагал забрать документ и расписаться в получении. Однако одна из статей федерального закона строго регламентирует подобные действия, и спортивных директоров в числе уполномоченных лиц нет.

После тренировки президент «Локо» Андрей Ведищев зашел в раздевалку команды и сообщил, что Кирилл более не игрок команды. Елатонцева в этот момент в раздевалке не было. Ближе к ночи центровому стало плохо, и он вызвал скорую.

8 ноября. На сайте «Локо» и в соцсетях вышли официальное заявление и комментарий Ведищева о ситуации с игроком. В них клуб обвинил Кирилла в том, что баскетболист «симулирует признаки болезни, а также вводит в заблуждение тренерский штаб и медицинский персонал клуба». Почему-то данная ситуация была привязана к матчу против «Зенита».

Через некоторое время после этих заявлений высказалась супруга Кирилла — Владислава. В соцсетях девушка указала на длительный конфликт мужа с руководством клуба, связанный с желанием игрока самостоятельно определять карьерный путь, отклонением клубом выгодных трансферных предложений, восприятием Кирилла со стороны руководства клуба как «актива». Также супруга Елатонцева утверждала, что клуб показывал к игроку враждебное отношение, а также пытался скомпрометировать его через официальные каналы.

Владислава обратилась к болельщикам с призывом не поддаваться на манипуляции, не верить попыткам очернить репутацию Кирилла. Она подчеркнула, что центровой искренне сожалеет о невозможности помочь команде. Но его здоровье и право на объективное отношение находятся под угрозой.

9 ноября. Игра «Локомотив-Кубань» — «Зенит», в которой Кирилл не принимал участия. После матча некоторые обладатели абонементов сказали, что к ним подходили «некоторые люди» и говорили, что будут лишать права на посещение матчей «Локо» за «поддержку Елатонцева». Оказывается, в правилах есть пункты о запрете таких действий в соцсетях.

Владислава хотела назначить время визита в одну из клиник города для осмотра Кирилла, завершения или продления больничного — в зависимости от результата осмотра. Однако получила сообщение от одного из медиков, что «в случае продления больничного у врачей могут возникнуть проблемы вплоть до увольнения».

10 ноября. Кирилл должен был пойти в военкомат по внезапно появившейся на «Госуслугах» повестке. Кирилл является действующим студентом, все подтверждающие это документы есть. Плюс клуб обязан следить за такими важными аспектами жизни своих игроков. Болельщики «Локо», которые поддерживают Кирилла, начали собирать подписи в петицию с требованием разобраться в сложившейся ситуации.

11 ноября. У Кирилла заканчивается больничный. По нашей информации, игрок планировал его продлить.

12 ноября. Баскетболист продлевает больничный лист и пропускает две игры — против «Пармы» и МБА-МАИ.

Все данные о продлении больничного сразу становятся видны в соответствующих базах и сервисах. То есть клуб или какая-то другая служба в случае необходимости может проверить статус. Также можно проверить законность его нахождения в больнице. При этом днем жене Кирилла приходят сообщения о смене паролей в соцсетях, где были опубликованы посты о ситуации с ее мужем. Вероятно, были попытки взлома аккаунтов.

Матч «Локо» против «Пармы» проходит без участия Кирилла. На послематчевой пресс-конференции главный тренер краснодарцев Антон Юдин сказал, что «в ближайших матчах мы в составе «Локомотива» вряд ли его увидим».

15 ноября. Кирилл Елатонцев пропускает матч против МБА-МАИ.

17 ноября. По нашей информации, Кирилл должен пропустить еще два матча. Причина — осложнения после перенесенной инфекции.

Вечером Андрей Ведищев дал комментарий «Чемпионату», в котором расписал свое видение ситуации. Президент «Локо» заявил: «Представители Елатонцева сообщили клубу, что он вынужден продолжить лечение в другом городе, так как не получил необходимую ему медицинскую помощь во всех больницах Краснодара».

Также функционер сообщил, что игрок «добирался на перекладных» в Петербург практически сутки. Откуда глава «Локо» знает, как спортсмен ехал до Северной столицы? Он не мог проверить это через аэропорт Краснодара, ведь передача такой информации посторонним запрещена. Сам Андрей Владимирович в прошлом сезоне так и не смог ответить, как «Локо» добирался до Краснодара во время полуфинальной серии при закрытом аэропорте.

Также Андрей Владимирович подчеркнул, что Елатонцев — «центровой, вокруг которого мы планировали построить команду».

18 ноября. Кирилл пропускает очередной матч «Локомотива» против «Уралмаша». Краснодарцы побеждают и готовятся к следующей игре.

Мы сделали запрос в «Локомотив-Кубань» с целью изложить позицию клуба еще десять дней назад. На момент публикации ответы не были получены. Сам игрок отказывается комментировать происходящее, вероятно, руководствуясь внутренними регламентами клуба.

Фото Global Look Press

Спорные вопросы

1. Самый главный. Как возникла такая ситуация в одном из самых известных баскетбольных клубов страны?

2. Почему в урегулировании не участвует заявленный на сайте РФБ агент игрока Нафисет Удычак?

3. Какое отношение к повесткам в военкомат имеют спортивный директор клуба и «сотрудник службы безопасности»?

4. Чем руководствуется игрок, когда идет на встречи с различными людьми без своих законных представителей?

5. Почему эта ситуация получила освещение на официальных ресурсах клуба?

По информации «СЭ», Кирилл готов разговаривать о выходе из контракта по соглашению сторон. Более того, Елатонцев может рассмотреть и варианты с продолжением карьеры в краснодарском клубе, потому что игрок понимает ту роль, которую сыграл «Локо» в его жизни.

В любом случае стороны должны договориться полюбовно. Готовы ли к этому представители краснодарского клуба? Готов ли игрок начать все с чистого листа? Пройдена ли точка невозврата? Очевидно, что все описанные события сильно бьют по имиджу нашего баскетбола. Как все разрешится — узнаем в ближайшее время.