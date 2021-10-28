«Локо» подписал двукратного чемпиона НБА. Но это все равно «кот в мешке»

«Отчислен» — самое частое слово в биографии Куинна Кука. При этом он отличный шутер и умеет дружить со звездами.

Новичок «Локомотива-Кубань» Куинн Кук (28 лет, 185 см) прошел лучшие баскетбольные школы на каждой из этапов своей карьеры. Первое, где оказался Куинн, — это ДеМата — католическая школа в Мэриленде. Одна из 10 лучших школ США в плане развития баскетболистов. Оттуда вышли Эдриан Дэнтли (член Зала славы), Дэнни Ферри (чемпион НБА, ныне генеральный менеджер «Атланты»), Виктор Оладипо (участник двух матчей звезд), Меркел Фульц (первый номер драфта НБА-2017) и многие другие. Главным тренером ДеМата долгое время был Морган Вутен. Пять титулов чемпиона страны среди школ — это уникальный показатель, который позволил ему войти в Зал славы Нейсмита.

Проблемы с характером

Летом перед последним школьным сезоном Кук объявил о переходе в академию Оук-Хилл (топ-3 лучших школ США). Перечислять выпускников этой школы можно бесконечно. Назовем три фамилии: Кевин Дюрант, Рэджон Рондо и Кармело Энтони. Злые языки говорили, что этот переход был неслучайным. Мол, у Кука проблемы с характером, а также желание быть звездой везде и всегда.

На новом месте Куинн быстро стал своим, а последний сезон Кука в Оук-Хилл был просто выдающимся: 19,1 очка, 10,9 передачи и 2,5 перехвата в среднем за игру. Его выбрали во вторую сборную All-American, что позволило стать участником всеамериканского матча McDonald's 2011 (в тот год в нем также сыграли две будущие суперзвезды НБА — Энтони Дэвис и Брэдли Билл).

У Кука были приглашения от всех топовых университетов, но он выбрал Дьюк, мотивировав это решение желанием поработать с великим Майком Кржижевски. Сложно сказать, была ли у него выдающаяся карьера в NCAA, но тот факт, что он провел четыре года в университете, говорит о том, что ему чего-то не хватало. Настоящие звезды уходили на драфт через год или два. Вероятно, Куинн с большим трудом подстраивался под командный баскетбол NCAA. В школе играть проще — кто с мячом, тот и прав.

Тем не менее он застал два важных событиях в истории Дьюка. В 2012 году случилось одно из главных поражений в истории университета — проигрыш в первом раунде плей-офф-2012 университету Лихай. Там играл еще никому не известный Си Джей Макколлум. И, конечно, чемпионство в NCAA в 2015 году, когда у Дьюка была невероятная команда. Помимо Кука за «Синих дьяволов» выступали Джалил Окафор, Грейсон Аллен, Маршалл Пламли, Тайс Джонс, Джастис Уинслоу. На тот момент — топ-команда.

Естественно, Кук прошел и школу национальных сборных. Особенно запомнилось его выступление на ЧМ-2010 (U-17). США выиграли золото, а Куинн был одним из лидеров команды (7,5 очка, 3 подбора и 7,4 передачи — лучший показатель турнира).

Тернистый путь в НБА

Но порой игроки даже с такими достижениями, как у Кука, так и остаются школьно-университетскими зазнайками, которые не всегда могут найти себе реализацию в профессиональном баскетболе. Куинн не был выбран на не самом звездном драфте НБА 2015 года. Напомним, что в тот год лига обрела четырех новых звезд — Карл-Энтони Таунс, Девин Букер, Кристапс Порзингис и Майлз Тернер. Но были там и откровенные басты, даже в топ-10 (Джалил Окафор, Марио Хезоня, Уилли Колли-Стейн, Стэнли Джонсон, Фрэнк Камински, Джастис Уилстоу). А вот компанию Куку среди невыбранных составили позже заигравшие в Европе Кевин Пангос, Венсан Пуарье и Алан Уильямс.

Кука тоже звали в Европу, но он поставил перед собой цель закрепиться именно в НБА и довольно долго шел к ней. С 2015 по 2017 год Куинн был отчислен из «Кливленда», «Нового Орлеана», «Далласа», вновь из «Нового Орлеана» и «Атланты». Всего за два сезон он провел 14 матчей в лучшей лиге мира, тем не менее этот внушительный список отказов не смутил наставника «Голден Стэйт» Стива Керра. «Воины» выдали Куинну двухсторонний контракт и дали место в своей звездной ротации (Карри/Дюрант/Томпсон). Во многом это случилось благодаря дружбе с Дюрантом, с которым он знаком с самого детства. Кевин поддерживал разыгрывающего на всех этапах его карьеры.

Умение дружить

В чемпионском сезоне-2017/18 Кук провел 33 матча (включая 17 в плей-офф), во многом благодаря травме Карри, и даже выдал ряд суперматчей в регулярке: 30 очков против «Милуоки», 28 против «Сан-Антонио» и 25 против «Финикса».

В следующем сезон Куинн провел аж 74 игры (также 17 в плей-офф), но его игровое время заметно сократилось. Во многом его держали в команде из-за маленького контракта (1,7 миллиона за два года), стабильного трехочкового броска (свыше 40%) и дружеских отношений с суперзвездами. Помимо Дюранта разыгрывающий близко общался с Карри и Дрэймоном Грином.

— Он ведет себя так, словно провел в лиге больше 10 лет, — говорил Стив Керр. — Все его любят. Он вкалывает каждый день. Он пользуется теми возможностями, что ему дают, и не жалуется, если их не дают... Очень важно, чтобы на скамейке у вас были парни, которые пользуются популярностью в команде.

После поражения от «Торонто» в финале НБА «Голден Стэйт» провел мощную чистку своего состава, а Кук в качестве свободного агента подписался в «Лейкерс» (команду, за которую болел с самого детства). Там он тоже стал чемпионом НБА, уже в компании с Леброном и Дэвисом. Правда, больше он запомнился не своей игрой, а тем, что его забыли на арене после празднования чемпионства. Команда погрузилась в автобус и покинула «пузырь» в Орландо, а наш герой добирался до отеля пешком.

Перспективы в «Локо»

Но даже два чемпионских титула не позволили Куинну получить достойный контракт в НБА (максимальная зарплата — 3 миллиона долларов за сезон-2019/20). В середине прошлого сезона «Лейкерс» решили расстаться с Куком, чтобы очистить свою платежную ведомость (не спасла даже поддержка Джеймса). После этого он успел провести еще семь матчей за «Кливленд» и пропасть с радаров НБА. Прошедшим летом Кук так и не получил ни одного предложения.