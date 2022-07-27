Канадский разыгрывающий ушел из ЦСКА, не сыграв ни одного матча за армейцев

Пангос дважды за полгода выкупил свой контракт, но так и не насладился баскетболом.

Кевин Пангос возвращается в Евролигу после великолепного сезона-2020/21. Тогда канадец едва не вывел «Зенит» в «Финал четырех» и вошел в символическую сборную главного турнира Старого Света (в среднем набирал 13,5 очка и 6,7 передачи в 39 матчах). В прошедшем сезоне 29-летний канадец должен был побороться за трофеи в составе ЦСКА, но решил отказаться от приезда в Россию после начала событий на Украине. Рассказывает про самый нелепый год в карьере талантливого разыгрывающего.

Пошли на определенные уступки

Историю Кевина Пангоса хорошо характеризует пословица «от добра добра не ищут». Канадец был главной звездой «Зенита», а летом прошлого года получил от сине-бело-голубых великолепные условия для продления контракта. Но после длительных переговоров все-таки решил уехать в США. Он хотел реализовать свою мечту, поиграв в НБА. В итоге Кевин подписал двухлетний контракт с «Кливлендом» на 3,5 миллиона долларов — смешные деньги для НБА (первый год в соглашении — на 1,67 миллиона — был полностью гарантирован). В Петербурге разыгрывающий заработал бы гораздо больше.

Увы, но в «Кавальерс» Кевин оказался не нужен. В НБА он провел 24 игры, в среднем проводя на паркете менее семи минут и набирая 1,6 очка и 1,3 передачи. В январе Пангос осознал, что пора возвращаться в Европу. ЦСКА был очень заинтересован в разыгрывающем. Армейцы испытывали проблемы в организации игры и впервые за долгие годы рисковали остаться без «Финала четырех» Евролиги. Поэтому столичный клуб не пожалел для Пангоса 6 миллионов долларов за два с половиной года.

По уровню зарплаты Кевин уверенно вошел в топ-10 в европейском баскетболе. При этом самому игроку пришлось выкупить у «Кливленда» свой контракт — гарантированную часть за сезон-2021/22 (около 800 тысяч долларов). 20 февраля «Кавальерс» отчислили игрока, а спустя три дня Пангос стал игроком ЦСКА. В интервью «СЭ» агент разыгрывающего Обрад Фимич говорил, что до последнего момента сохранялся риск, что договориться в итоге не получится: «Но, к счастью, обе стороны пошли на определенные уступки и Кевин подписал контракт с ЦСКА», — подчеркивал агент.

23 февраля ЦСКА успел заявить игрока в Евролигу, а 24 февраля начались события на Украине. Многие легионеры стали покидать российские клубы, а Пангос так и не прилетел в Москву. Его контракт продолжал действовать до конца сезона-2023/24. По информации «СЭ», игрок был готов продолжить карьеру в армейском клубе, если бы москвичи сохранили свое место в Евролиге. Однако даже лицензия А (ЦСКА является одним из 11 акционеров турнира) не помогла обойти беспрецедентные санкции.

Кевин Пангос. Фото Global Look Press

Воссоединение с Бэроном

После этого все ключевые легионеры ЦСКА, кроме серба Николы Милутинова, дали понять, что покинут команду. Джоэл Боломбой стал игроком «Олимпиакоса», Марюс Григонис — «Панатинаикоса». Первый стал свободным агентом, второй заплатил определенный бай-аут за выкуп контракта. Нерешенными оставались вопросы только по Пангосу и Йоханнесу Фойгтманну. Оба договорились о переходе в «Милан», но долго не могли согласовать сумму компенсации с красно-синими.

На днях стороны наконец-то ударили по рукам, пишут авторитетные инсайдеры. Игроки выплатят московскому клубу по несколько сотен тысяч долларов. ЦСКА на днях должен объявить о переходе разыгрывающего и центрового в итальянский клуб.

Под руководством Этторе Мессины Пангос должен наконец получить возможность наслаждаться баскетболом. Если не помешают травмы, то он однозначно станет ключевым первым номером команды, учитывая расставание «Милана» с Серхио Родригесом и Малкольмом Дилэйни. Также в столице Ломбардии Кевин воссоединится со своим лучшим другом Билли Бэроном. Они вместе выступали за «Зенит», а канадец даже назвал своего сына в честь Бэрона.

ЦСКА же ищет высокого разыгрывающего, который был бы нацелен на командные взаимодействия. Учитывая, что на европейском рынке такого баскетболиста найти практически невозможно, упор поиска, видимо, будет делаться на американцев, оставшихся без контрактов в НБА. Сейчас в ростере армейцев есть два разыгрывающих: Каспер Уэйр (178 см) и переведенный из дубля в основу Владимир Карпенко (192 см).