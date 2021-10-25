«По глазам Паскуаля понимаешь, что делать на площадке». Игорь Вольхин готов провести отличный сезон

Форвард «Зенита» — о суперматче с «Локо», профессионализме Пангоса, игре на домре и возможном дебюте в сборной.

Перформанс Игоря Вольхина в матче с «Локомотивом-Кубань» — самое мощное выступление российских игроков на старте сезона Единой лиги ВТБ. За 19 минут на площадке 23-летний форвард «Зенита» реализовал 7 из 10 бросков с игры, набрав 21 очко и став Х-фактором матча недели. Вслед за матчем в Краснодаре Вольхин набрал свои первые очки в Евролиге, неплохо сыграв с «Барселоной». Это радует, учитывая, что в прошлом сезоне россиянин практически не имел игрового времени в ротации Хавьера Паскуаля.

В интервью «СЭ» Вольхин рассказал про свою ролевую модель, назвал самого веселого игрока «Зенита», поделился ожиданиями от возможного вызова в сборную и объяснил, почему начал заниматься баскетболом только с восьми лет.

Игорь Вольхин. Фото пресс-служба БК «Зенит»

Чем больше матчей, тем лучше. Все голодны до игр

— Вы дебютировали за «Зенит» в Евролиге матчем с «Барселоной» в начале октября 2020 года, а на прошлой неделе набрали первые очки в турнире также против каталонской команды. Что изменилось в Вольхине-игроке за это время?

— Каких-то кардинальных изменений в себе не заметил, просто стал лучше понимать, что именно от меня требует главный тренер. Плюс опыт, который получаешь на каждой тренировке с такими сильными партнерами, дает о себе знать.

? 2020. Igor Volkhin VS @FCBbasket. 1st Euroleague Game.



2021. Igor Volkhin VS @FCBbasket. 1st Euroleague points.



2020. Stonks? pic.twitter.com/Mc5QyphZdC — Basketball club Zenit (@zenitbasket) October 24, 2021

— Какими качествами надо обладать молодому игроку, чтобы закрепиться в большом клубе?

— Желание, терпение и, наверное, смелость. Важно не растеряться, когда тебя выпускают на площадку, дают шанс проявить себя. Таких возможностей может быть немного, поэтому надо всегда быть готовым помочь команде.

— Второй год клубы играют в ковидном режиме. Изменилось ли восприятие происходящего у игроков или все-таки привыкнуть очень сложно?

— Все прекрасно понимают, что это необходимость, и спокойно реагируют на соблюдение ковид-протокола. Если не соблюдать меры безопасности, то сезона вообще не будет. Думаю, все игроки привыкли к новым реалиям, работают в этом ключе второй год. Каково играть без зрителей? В этом сезоне таких матчей все меньше. Понятно, что к этому никогда не привыкнешь, но все равно есть понимание, что трансляцию по ТВ смотрит много болельщиков.

— В прошлом сезоне я замечал, что если вы не попадали в заявку на матч, то часто садились рядом со спортивным директором Маносом Пападопулосом и обсуждали ход игры. Для вас важны его советы, наставления?

— Да, конечно. Такие люди, как Манос и Хавьер, знают все о баскетболе. Поэтому разговоры с ними — неоценимый опыт. Стараюсь по максимуму впитывать в себя, что они мне говорят.

Sports Director of the Zenit, Manos Papadopoulos: «We need to ensure that basketball is united, and the Euroleague teams are all together. Everyone wants the season to be fair. I trust the leadership of the Euroleague, as well as the 11 big clubs playing in the championship». pic.twitter.com/Kfd6FJFzrc — George Zakkas (@ZakkasGeorge) October 15, 2020

— В чем сила тренерского таланта Хавьера Паскуаля?

— Все в нем — это сила. От того настроя, который он дает игроку, до нестандартного мышления, знания деталей игры. Он великолепно воздействует на команду по ходу матча, чувствует, когда надо сделать изменения. Если встречаешься с ним глазами, когда находишься на паркете, то сразу понимаешь, что нужно делать дальше.

— В чем главная фишка «Зенита» Паскуаля?

— Защита — наш фирменный стиль. В первую очередь мы строим игру от защиты.

— К чему вам было сложнее всего привыкнуть после перехода в петербургский клуб?

— К перелетам. Раз в два-три дня новый выезд. Но ничего, к этому быстро привыкаешь. Мне даже нравится такой ритм. В самолете успеваю почитать, посмотреть сериал.

— Три матча в неделю — не жестко?

— Мне нравится. Чем больше матчей, тем лучше. Думаю, что и партнеры такого же мнения. Все голодные до игры.

Пангос — суперпрофессионал и великолепный человек

— Давайте вспомним ваш перформанс против «Локомотива-Кубань». Что после матча сказали партнеры и тренер?

— Партнеры поздравили, были рады, наверное, больше, чем я. Тренер был спокоен. Просто сказал: «Хорошая игра, Игорь». И на этом все. Тут я с ним соглашусь. Перехваливать за один удачный матч точно не стоит.

— Поставили перед собой какую-то цель в начале сезона? Получать больше игрового времени, стать важным элементом ротации?

— У меня всегда одна цель. Каждый день выкладываться на 100%. Делать все зависящее от себя, а там - что будет, то будет.

— Летом команду покинул Кевин Пангос. Какие воспоминания остались о канадце?

— Он суперпрофессионал. Пожалуй, раньше я не видел такого отношения к себе. Как он подходил к делу. Будь то тренировка, игра, восстановление после матча. Часто оставался после тренировок, всегда приезжал заранее. Очень много работал над теми вещами, которые казались ему слабыми местами. Плюс он великолепный человек. Общительный, всегда помогал.

— Можно сказать, что он стал вашей ролевой моделью?

— В каком-то плане - да. Наше тело — наш рабочий инструмент. Он — олицетворение этого выражения.

— Кто главный весельчак в раздевалке «Зенита»? Кто главный мотиватор из игроков?

— Самый веселый — Шабазз Напьер. Открытый, очень остроумный парень. А перед играми и на тренировках отлично могут высказаться Матеуш Понитка и Андрей Зубков. Они постоянно дают команде драйв. Полностью оправдывают статус капитана и вице-капитана.

Шесть лет учился играть на домре

— Сборная проведет два стартовых матча квалификации чемпионата мира-2021 в Санкт-Петербурге. Недавно у команды сменился главный тренер. Дебютировать в сборной на родном паркете — мечта?

— Конечно. Есть огромное желание выступать за национальную сборную. Надеюсь, что у меня получится сделать этот шаг.

— Родные для вас «Химки» этим летом изменили свой статус. Как вы лично восприняли эту новость?

— Приятного мало. С самого детства я был в системе этого клуба, многим им обязан. Дай бог, чтобы в будущем у них все наладилось и они вернулись в элиту российского баскетбола. «Химки» — это большой клуб, у которого много преданных болельщиков.

— Вы родом из Алтайского края. Часто посещаете родной Рубцовск?

— Каждый год приезжаю. Обычно это получается сделать летом. Прихожу в секцию, где начинал заниматься, привожу ребятам различную экипировку. Бывает, тренер просит и провести занятия с парнями. Отказать не могу.

Игорь Вольхин. Фото пресс-служба БК «Зенит»

— Вы начали заниматься баскетболом с восьми лет. Довольно поздно.

— Мой папа до 41 года играл в баскетбол, большой фанат нашей игры. Он очень хотел, чтобы я продолжил его путь, и привел меня в секцию, когда мне было шесть. Но меня не захотели брать в команду, так как там в основном были ребята 13-14 лет. Сказали, что маленький. Поэтому занимались индивидуально с папой, но мне не понравилось. После этого я успел попробовать себя в плавании, боксе гимнастике... Но с восьми лет папа настоял, чтобы меня все-таки взяли в баскетбольную секцию. Так все и началось.

— Сейчас отец подсказывает вам?

— Да, он смотрит все игры «Зенита», несмотря на разные часовые пояса. Часто созваниваемся с ним после игр, обсуждаем их.

— В вашем профиле на сайте Единой лиги есть пункт — в детстве играл на домре, струнном музыкальном инструменте. Что за история?

— Домра похожа на балалайку. Тоже трехструнная. Только балалайка треугольная, а домра круглая. Я учился играть на ней в музыкальной школе. Из семи лет отучился шесть. Недоучился из-за баскетбола.

— Навыки еще остались?

— Наверное, уже нет. Вряд ли вспомню, как играть.

— Внимательно следите за НБА? Смотрите матчи в прямом эфире?

— Нет, только длинные хайлайты по 20-30 минут.

— Кто из игроков больше всего импонирует?

— Джимми Батлер. Он играет на моей позиции и показывает просто феноменальную игру. Очень интересно наблюдать за его действиями.

— Поддерживаете «Майами»?

— Болею за них со времен звездного трио Леброн - Уэйд - Бош.