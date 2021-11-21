Филип Скрабб триумфально вернулся в Единую лигу ВТБ.

«Автодор» выдал впечатляющий старт в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Подопечные Эмиля Райковича одержали пять побед в шести матчах, в том числе одолев УНИКС дома (86:71), а в воскресенье переиграв «Енисей» в Красноярске (101:95). Гости уступали «-7» в середине заключительной четверти, но благодаря трехочковому Филипа Скрабба перевели игру в овертайм, где дожали соперника. Всего на счету 28-летнего канадского защитника 24 очка, 6 подборов и 4 передачи. Экс-игрок «Зенита» пока делает все для того, чтобы саратовцы впервые за три года пробились в плей-офф.

Гости не всегда могут быстро приспособиться к холодному залу «Автодора»

— Когда вам в этом году предложили вернуться в Россию, о чем вы подумали в первую очередь? — вопрос Скраббу.

— Я знал, что Лига ВТБ очень жесткая и конкурентоспособная. Тут выступает много команд высокого уровня, при этом не так много игр, как в других чемпионатах. Поэтому каждая игра очень важна и приобретает характер финала. Плюс мне очень понравилось играть в Санкт-Петербурге, и я поддерживаю связь с несколькими ребятами из этой команды.

— С кем-то из состава «Автодора» вы ранее пересекались в своей карьере?

— Я играл с Кенни Чери в молодежной сборной Канады, но тогда мы были слишком молоды. На профессиональном уровне с ним не пересекались. Думаю, сейчас мы очень хорошо выступаем вместе, и у Кенни складывается отличный сезон.

— Какие самые абсурдные стереотипы о России вы слышали? Хотя бы один из них подтвердился?

— Я не особо обращаю внимание на стереотипы. За время пребывания в России я встретил много замечательных людей.

— Самый суровый город в России, где вам удалось побывать?

— Красноярск — сложное место для игры из-за длительного перелета. Но город я практически не видел.

— Не холодно ли вам на домашнем паркете «Автодора», или это тоже стереотип?

— Помню, когда я впервые играл в Саратове, в зале было очень холодно. Теперь это то, к чему я уже привык. И, конечно же, когда болельщики находятся на игре, благодаря их поддержке становится теплее. Думаю, это хорошее преимущество для нас. Команда гостей не всегда может быстро приспособиться к таким условиям.

Талант наших игроков позволяет конкурировать с любой командой Лиги ВТБ

— Чем можно объяснить удачный старт «Автодора» в новом сезоне? Дело в фигуре главного тренера Райковича, опытных легионерах, сплоченности коллектива?

— Думаю, мы хорошо начали сезон по ряду причин. У нас отличный набор исполнителей, которые дополняют друг друга. Важно, что никто не заморачивается на личной статистике. Тренерский штаб дает нам уверенность в том, что мы можем использовать наши сильные стороны, и помогает нам добиться успеха. Но не стоит делать каких-то выводов по первому месяцу. Нам нужно еще продолжать улучшать свою игру во всех компонентах.

— Как вы думаете, на что способен «Автодор» в этом сезоне?

— Посмотрим. Талант наших игроков позволяет конкурировать с любой командой Единой лиги. Но, повторюсь, мы должны продолжать развиваться как команда. Мы не хотим достигнуть пика слишком рано.

— Победа над УНИКСом придала команде дополнительную уверенность?

— Любая победа над командой Евролиги определенно вселяет уверенность. Я рад, что после той игры нам удалось сохранить темп и продолжить побеждать.

— «Автодор» ассоциирует себя с командой, которая дает шанс своим воспитанникам. Что скажете о перспективах Александра Петенева и Антона Квитковских стать топ-игроками?

— Эти парни важная часть команды. Они упорно работают на тренировках и всякий раз, когда получают игровое время, приносят нам много энергии. Я думаю, что чем больше они будут играть, тем больше у них будет уверенности, и они станут очень хорошими баскетболистами в будущем.

— Какие личные цели вы поставили перед собой? Возможно, попасть на Матч всех звезд Лиги ВТБ?

— У меня нет никаких личных целей, главное — успехи команды. Я думаю, что если использую весь свой потенциал, то смогу помочь «Автодору» успешно выступить в этом сезоне.

Хотел бы посмотреть сериал про Стефана Карри

— В своих командах вы чаще всего играли под 23-м номером. Это из-за Майкла Джордана, или есть какая-то другая причина?

— С детства я был большим поклонником Майкла Джордана, но никогда не играл под 23-м номером до колледжа. Там же это был один из немногих вариантов майки, из которых мне приходилось выбирать. С тех пор я постоянно выступаю под этим номером.

— Вам понравился «Последний танец»? Про кого из игроков современности или прошлого вы бы хотели посмотреть аналогичный сериал?

— На мой взгляд, «Последний танец» — потрясающей сериал. Майкл Джордан не так часто дает интервью, так что было здорово разобраться в его подходе к игре. Думаю, если бы мне пришлось выбирать игрока для подобного сериала, я бы выбрал Стефана Карри. Я хотел бы услышать больше о его подходе к тренировкам и мышлении во время игры.

— Какие бы сериалы и книги вы бы посоветовали?

— «Бумажный дом», «Клан Сопрано» и «Декстер». Из книг очень люблю «Разговор с незнакомцем» Малкольма Гладуэлла и серию романов о Гарри Поттере.

— Без какого приложения на телефоне вы не представляете свою жизнь?

— FaceTime.

— Стив Нэш — такая же величина для канадцев, как Джордан для остального мира. Пересекались с ним в жизни? Есть ли какая-то личная история со Стивом?

— Он был генеральным менеджером сборной Канады, когда меня впервые вызвали в национальную команду. Я помню, что он много разговаривал со мной, пытался помочь мне стать более уверенным и агрессивным. Стив — это человек, которого я боготворил в детстве. Так что для меня многое значило его внимание.

— В прошлом году в России успешно играл Кевин Пангос. Вы выступали с ним в сборной, в том числе на чемпионате мира в Китае. Рады, что он реализовал свою мечту и все-таки попал в НБА?

— Кевин отличный парень и товарищ по команде. Я был очень рад, что он получил возможность играть в НБА. Впечатляет, что он отказался от возможности быть одним из лучших игроков в Евролиге и пошел за своей мечтой. Круто, что он поставил это выше денег и получил свое место в ростере «Кливленда». Уверен, многие люди сомневались в этом.

— В какой из ваших команд были самые безумные фанаты?

— В каждой команде, где я выступал, были отличные болельщики. В прошлом сезоне я играл во французском «Лиможе» и слышал много хорошего о фанатах этой команды. Поэтому был разочарован, что мы провели большую часть игр при пустых трибунах из-за пандемии. Болельщики «Автодора» очень шумные, и я рад, что они могут смотреть наши игры прямо с арены.

— Ваш брат Томас играет в чемпионате Испании за «Обрадейро». Как часто вы созваниваетесь? Обсуждаете матчи друг друга?