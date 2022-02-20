Бэрон лишил Хезоню хет-трика. Как прошел шестой Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

Феерическое выступление хорватского гения, крутые конкурсы и атмосфера праздника.

«ВТБ Арена Парк» четвертый год подряд принимала Матч всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась победой «Звезд мира» над «Звездами России» (129:121), которые сравняли счет в очном противостоянии (3:3). Самым ценным игроком (MVP) матча был признан форвард УНИКСа Марио Хезоня, набравший 29 очков. До рекордных 57 очков Виталия Фридзона далековато, но в любом случае хорват провел крутой матч во всех аспектах. Также Супермарио вписал свое имя в историю, поучаствовав сразу в двух конкурсах и победив в данк-контесте. В составе «Звезд России» самым результативным стал защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин — 17 очков.

Солд-аут и никнеймы

За «Звезд России» выступали лучший игрок страны последнего десятилетия Алексей Швед, трехкратный чемпион Евролиги Андрей Воронцевич, капитан ЦСКА Никита Курбанов, самые яркие баскетболисты сборной в отборочном цикле ЧМ-2023 — Сергей Торопов и Антон Астапкович, а также вновь обретающий былые кондиции Дмитрий Кулагин. С другой стороны — мощный десант из Казани: Марио Хезоня, Джон Браун и Айзейя Кэнан, один из лучших снайперов континента Билли Бэрон, лидер армейцев в текущем сезоне Даниэль Хэкетт и брат звезды НБА Си Джея Макколлума — Эррик Макколлум. Наставником «Звезд России» был тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич, а «Звезд мира» — Велимир Перасович из УНИКСа.

All-Star Game is over: World Stars Team defeats Russian Stars Team! pic.twitter.com/zxLF0Op9KE — VTB League (@VTBUL) February 20, 2022

Как обычно бывает в подобных матчах, команды не сильно усердствовали в защите, а в атаке старались продемонстрировать максимально зрелищный баскетбол. До суперрезультативности, которую команды выдали в прошлом году, дело не дошло, но красивых моментов было предостаточно.

Предыдущие МВЗ Единой лиги всякий раз собирали полные трибуны в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Но второй год подряд пандемия коронавируса вносит свои коррективы. На трибуны пустили только 50% от возможной заполняемости (все билеты были распроданы за несколько дней до начала события). Посмотреть на игру лучших баскетболистов Единой лиги с комментариями новых ведущих — популярных стендап-комиков Нурлана Сабурова и Евгения Чебаткова — пришло чуть более четырех тысяч человек. Среди зрителей было много звезд спорта и шоу-бизнеса. В том числе — большое количество известных блогеров.

Игроки также смогли продемонстрировать весь свой креатив, заменив привычные фамилии на никнеймы. Так, на майке Алексея Шведа красовалась надпись «Земфира», у Джона Брауна — Mr Steal, у Джоэля Боломбоя — Ballin Boy, у Евгения Колесникова — Volga Boss.

Концовка за Марио

Помимо баскетбола болельщиков ждало выступление известного поп-исполнителя Niletto, много активностей с розыгрышем ценных призов, а также традиционные конкурсы трехочковых и бросков сверху. В соревновании снайперов победу одержал защитник «Зенита» Билли Бэрон. В финале он в плотной борьбе опередил Марио Хезоню.

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— Круто было выиграть конкурс трехочковых у Хезони, Воронцевича и Сергеева, — отметил «СЭ» Билли Бэрон. — Это отличные снайперы, но сегодня я оказался чуть лучше. Секрет моего броска — постоянная работа над ним. Всегда остаюсь побросать после тренировки.

Зато Хезоня взял реванш в конкурсе данков, получив в финале более высокие оценки жюри, чем зенитовец Алекс Пойтресс (за последний бросок получил максимальное количество баллов). Также в конкурсе приняли участие Джерон Джонсон («Автодор») и Камари Мерфи («Калев»).

S U P E R M A R I O ??? pic.twitter.com/EMngofWJ3q — VTB League (@VTBUL) February 20, 2022

В самом же матче команды шли ноздря в ноздрю на протяжении трех четвертей, но в заключительной десятиминутке чашу весов в пользу «Звезд мира» склонили Хезоня и Джордан Мики, которые не уходили с паркета и практически в каждой атаке поражали кольцо оппонентов. Бросалось в глаза, что эти парни очень хотели победить, несмотря на товарищеский характер встречи. Поэтому между ними шел заочный спор за приз MVP, который в итоге получил Хезоня (набрал на одно очко больше, чем американец).

— Я счастлив, что мне удалось поучаствовать в Матче звезд, принять участие в конкурсах и получить приз MVP, — сказал «СЭ» Марио Хезоня. — Но самое важное — что удалось перезагрузиться по ходу такого сложного сезона. Подумать не о результате, а о красоте.

Действительно, в таких матчах счет всегда вторичен. Наверняка болельщики больше запомнят атмосферу праздника, которой так не хватает в последние годы на спортивных площадках из-за пандемии.

Незадолго до Матча звезд-2022 прошла церемония введения в Зал славы Единой лиги. Теперь там прописались еще пять знаковых личностей: баскетболисты Бранко Миркович и Костас Каймакоглу, тренер Василий Карасев, один из создателей «Нижнего Новгорода» Александр Хайретдинов (к сожалению, ушедший из жизни в июне 2021 года) и шоумен Иван Ургант, который пять раз был ведущим Матча звезд.