Бэрон лишил Хезоню хет-трика. Как прошел шестой Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
«ВТБ Арена Парк» четвертый год подряд принимала Матч всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча закончилась победой «Звезд мира» над «Звездами России» (129:121), которые сравняли счет в очном противостоянии (3:3). Самым ценным игроком (MVP) матча был признан форвард УНИКСа Марио Хезоня, набравший 29 очков. До рекордных 57 очков Виталия Фридзона далековато, но в любом случае хорват провел крутой матч во всех аспектах. Также Супермарио вписал свое имя в историю, поучаствовав сразу в двух конкурсах и победив в данк-контесте. В составе «Звезд России» самым результативным стал защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин — 17 очков.
Солд-аут и никнеймы
За «Звезд России» выступали лучший игрок страны последнего десятилетия Алексей Швед, трехкратный чемпион Евролиги Андрей Воронцевич, капитан ЦСКА Никита Курбанов, самые яркие баскетболисты сборной в отборочном цикле ЧМ-2023 — Сергей Торопов и Антон Астапкович, а также вновь обретающий былые кондиции Дмитрий Кулагин. С другой стороны — мощный десант из Казани: Марио Хезоня, Джон Браун и Айзейя Кэнан, один из лучших снайперов континента Билли Бэрон, лидер армейцев в текущем сезоне Даниэль Хэкетт и брат звезды НБА Си Джея Макколлума — Эррик Макколлум. Наставником «Звезд России» был тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич, а «Звезд мира» — Велимир Перасович из УНИКСа.
All-Star Game is over: World Stars Team defeats Russian Stars Team! pic.twitter.com/zxLF0Op9KE— VTB League (@VTBUL) February 20, 2022
Как обычно бывает в подобных матчах, команды не сильно усердствовали в защите, а в атаке старались продемонстрировать максимально зрелищный баскетбол. До суперрезультативности, которую команды выдали в прошлом году, дело не дошло, но красивых моментов было предостаточно.
Предыдущие МВЗ Единой лиги всякий раз собирали полные трибуны в Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Но второй год подряд пандемия коронавируса вносит свои коррективы. На трибуны пустили только 50% от возможной заполняемости (все билеты были распроданы за несколько дней до начала события). Посмотреть на игру лучших баскетболистов Единой лиги с комментариями новых ведущих — популярных стендап-комиков Нурлана Сабурова и Евгения Чебаткова — пришло чуть более четырех тысяч человек. Среди зрителей было много звезд спорта и шоу-бизнеса. В том числе — большое количество известных блогеров.
Игроки также смогли продемонстрировать весь свой креатив, заменив привычные фамилии на никнеймы. Так, на майке Алексея Шведа красовалась надпись «Земфира», у Джона Брауна — Mr Steal, у Джоэля Боломбоя — Ballin Boy, у Евгения Колесникова — Volga Boss.
Концовка за Марио
Помимо баскетбола болельщиков ждало выступление известного поп-исполнителя Niletto, много активностей с розыгрышем ценных призов, а также традиционные конкурсы трехочковых и бросков сверху. В соревновании снайперов победу одержал защитник «Зенита» Билли Бэрон. В финале он в плотной борьбе опередил Марио Хезоню.
— Круто было выиграть конкурс трехочковых у Хезони, Воронцевича и Сергеева, — отметил «СЭ» Билли Бэрон. — Это отличные снайперы, но сегодня я оказался чуть лучше. Секрет моего броска — постоянная работа над ним. Всегда остаюсь побросать после тренировки.
Зато Хезоня взял реванш в конкурсе данков, получив в финале более высокие оценки жюри, чем зенитовец Алекс Пойтресс (за последний бросок получил максимальное количество баллов). Также в конкурсе приняли участие Джерон Джонсон («Автодор») и Камари Мерфи («Калев»).
S U P E R M A R I O ??? pic.twitter.com/EMngofWJ3q— VTB League (@VTBUL) February 20, 2022
В самом же матче команды шли ноздря в ноздрю на протяжении трех четвертей, но в заключительной десятиминутке чашу весов в пользу «Звезд мира» склонили Хезоня и Джордан Мики, которые не уходили с паркета и практически в каждой атаке поражали кольцо оппонентов. Бросалось в глаза, что эти парни очень хотели победить, несмотря на товарищеский характер встречи. Поэтому между ними шел заочный спор за приз MVP, который в итоге получил Хезоня (набрал на одно очко больше, чем американец).
— Я счастлив, что мне удалось поучаствовать в Матче звезд, принять участие в конкурсах и получить приз MVP, — сказал «СЭ» Марио Хезоня. — Но самое важное — что удалось перезагрузиться по ходу такого сложного сезона. Подумать не о результате, а о красоте.
Действительно, в таких матчах счет всегда вторичен. Наверняка болельщики больше запомнят атмосферу праздника, которой так не хватает в последние годы на спортивных площадках из-за пандемии.
Незадолго до Матча звезд-2022 прошла церемония введения в Зал славы Единой лиги. Теперь там прописались еще пять знаковых личностей: баскетболисты Бранко Миркович и Костас Каймакоглу, тренер Василий Карасев, один из создателей «Нижнего Новгорода» Александр Хайретдинов (к сожалению, ушедший из жизни в июне 2021 года) и шоумен Иван Ургант, который пять раз был ведущим Матча звезд.