ЦСКА выигрывает регулярку, но не будет фаворитом плей-офф. «Зенит» готов прервать гегемонию армейцев

Впервые в истории Единой лиги ВТБ в топ-8 нет ни одной иностранной команды.

В воскресенье, 17 апреля, завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. В последний игровой день оставалась одна турнирная интрига — сможет ли «Енисей» опередить «Нижний Новгород» («НН») в борьбе за седьмое место. Для этого красноярцам надо было обыграть дома «Астану» и надеяться, что коллектив Зорана Лукича потерпит поражение от «Пармы», которая уже гарантировала себе пятое место (лучший результат в истории). В итоге «Енисей» справился с немотивированным соперником, а вот «Парма» при своих болельщиках все-таки дожала обескровленных нижегородцев в огненной концовке (все решил трехочковый Александра Платунова).

Баскетболисты «Зенита». БК «Зенит»

Избежать разгромов

«НН» замкнул топ-8 и второй год подряд сыграет в четвертьфинале с ЦСКА. В прошлом сезоне Евгений Бабурин и компания дали настоящий бой фавориту, до последних минут сохраняя интригу в третьем решающем матче серии. Повторить тот подвиг практически невозможно. В Перми нижегородцы играли ротацией из семи человек. Два основных разыгрывающих — Дмитрий Хвостов и Иван Стребков — травмированы и уже не помогут команде в этом сезоне. Вопрос открыт и по основному центровому Александру Ганькевичу. Легионеров в клубе не осталось. Так что «НН» попробует завершить сезон c высоко поднятой головой, избежав трех разгромов.

Такая же задача стоит перед «Енисеем» в серии с «Зенитом». У красноярцев остался один легионер (центровой Джеймс Томпсон). Плюс недавно удалось подписать Григория Мотовилова. Классную регулярку провел Тимофей Герасимов, который летом наверняка пойдет на повышение. Владислав Трушкин возвращает былые кондиции после травмы, которая не позволила ему подписать контракт с «Локомотивом-Кубанью»... Но этого откровенно мало, чтобы рассчитывать на что-то с петербургским клубом. Менеджменту сине-бело-голубых удалось сохранить почти всех ключевых иностранцев, а также подписать трех титулованных ветеранов (Виталий Фридзон, Сергей Моня, Егор Вяльцев), форварда Аарона Карвера и центрового Эрика Бакнера. Последний заменит в ротации покинувшего Россию Артураса Гудайтиса. С таким составом может стоять только одна задача — выиграть золото.

Петербургский клуб чудом отдал первое место в регулярке, проиграв на выезде ЦСКА. Армейцы уже тогда начали перестраиваться, оставшись без половины ключевых баскетболистов. Даниэль Хэкетт, Торнике Шенгелия, Йоханнес Фойгтманн, Иффе Лундберг, Марюс Григонис и Джоэл Боломбой не помогут клубу в защите титула. Да, руководство ЦСКА попыталось закрыть образовавшиеся бреши, подписав Йонаса Йеребко, Евгения Колесникова и Каспера Уэйра. Последний отлично влился в состав, но хватит ли такого ростера в противостоянии с тем же «Зенитом» — большой вопрос.

Какой результат покажет «Парма»? БК «Парма»

Надежда на «Парму»

Правда, подопечным Хавьера Паскуаля придется пройти очень серьезное испытание в полуфинальной серии с УНИКСом. Казанцы уверенно возглавляли таблицу до событий на Украине. Но с потерей Айзея Кэнана, Джона Брауна, Джаррелла Брэнтли и Лоренцо Брауна (американец решил вернуться в столицу Татарстана под плей-офф) тактические построения Велимира Перасовича дали трещину. Бело-зеленые проиграли «Зениту» и «Локомотиву-Кубани», опустившись на третье место.

С возвращением основного разыгрывающего УНИКС заметно повышает свои шансы в плей-офф. Все-таки в ростере по-прежнему есть самый яркий игрок лиги Марио Хезонья, многоопытные О Джей Мэйо и Марко Списсу, классный центровой Тони Джекири и сильный русский костяк во главе с Андреем Воронцевичем. Почему бы тоже не замахнуться на титул? В первом раунде эта компания разомнется на «Автодоре». Саратовцы сенсационно закончили 2021 год на первом месте в турнирной таблице, но после 24 февраля переключились в режим экономии. Расторгнув контракт с главным тренером Эмилем Райковичем, а затем и отпустив всех ключевых игроков, начиная с лучшего снайпера Кенни Чери и заканчивая капитаном Колесниковым. Талантливая молодежь во главе с Павлом Сергеевым превратилась в команду уровня суперлиги. Жаль, но таковы реалии.

Только в противостоянии «Локомотива-Кубани» и «Пармы» стоит ждать какой-то интриги. Да, пермяки играют без легионеров, а на первые роли вышли ветераны — Евгений Воронов и Валерий Лиходей. Но боевитости у пермяков хоть отбавляй, а переполненный «Молот» будет гнать своих любимцев вперед. Понятно, что у краснодарцев есть такие классные баскетболисты, как Эррик Макколлум и Джонатан Мотли, вдвоем способные сделать результат. А вот для молодых воспитанников «Локо» это будет первый плей-офф, где они будут на ведущих ролях. Напряжение будет совсем другого уровня, и это дает какую-то надежду на серьезную борьбу в этой серии.

Отметим, что впервые в истории Единой лиги в плей-офф не будет иностранных команд. «Калев» и «Зелена Гуру» решили покинуть турнир по политическим причинам, «Астана» выдала худший результат за время выступления в турнире (всего две победы), у «Цмоки-Минск» на один успех больше.

Пары четвертьфиналов плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА (1) — «Нижний Новгород» (8)

«Зенит» (2) — «Енисей» (7)

УНИКС (3) — «Автодор» (6)

«Локомотив-Кубань» (4) — «Парма» (5)