Финал мечты и крушение надежд. «Зенит» и ЦСКА разыграют золото, УНИКС и «Локо» поспорят за третье место

В Единой Лиге ВТБ завершились полуфиналы.

Сезон баскетбольной Единой Лиги ВТБ подходит к своей решающей стадии. В пятницу, 13 мая, определились финалисты плей-офф. «Локомотив-Кубань» и УНИКС не смогли сдержать фаворитов, хотя легкими для Москвы и Питера полуфинальные серии точно не получились. Больше всего надежд связывали с коллективом Велимира Перасовича, который очень ярко играл осенью-зимой, но так и не смог собраться после первых трудностей начала весны. Так нас ждет хоть и ожидаемая, и все же крайне любопытная битва двух столиц. А за «бронзу» сыграют Казань и Краснодар. И если для первых медаль будет скорее приятной пилюлей после несбывшихся надежд, то вторые вполне могут спасти изначально невзрачный для себя сезон.

Казанцы столкнулись с проблемой креатива в атаке

Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 69:75 (18:17, 19:23, 16:17, 16:18)

13 мая. Казань. «Баскет Холл».

Счет в серии: 1-3.

Невероятные три овертайма с ЦСКА, яркие победы над «Реалом» и «Барселоной», разгром лучших команд Турции... Еще в январе УНИКС всерьез боролся за тройку лучших в Евролиге и не просто рассчитывал попасть в плей-офф сильнейшего еврокубка, а мечтал о «Финале четырех»... Из-за всем известных событий едва ли не лучший коллектив в истории клуба лишился возможности реализовать свои мечты. И вместе с тем есть ощущение немного потерял в настрое. Евгению Богачеву и Велимиру Перасовичу удалось сохранить костяк иностранцев — ударил по казанцам разве что уход Джона Брауна. Отъезд Джарела Брэнтли и Джона Холланда вообще вряд ли кто-то заметил, а Айзея Кэнаан дискредитировал себя неудачными матчами и еще более неудачными постами в соцсетях. Частично компенсировали потери приехавшие Желько Шакич, Джэрон Джонсон и Уильям Мосли.

Поэтому говорить о кадровых проблемах не приходится, но после того, как команда вынужденно переключила все свое внимание исключительно на чемпионат Единой Лиги ВТБ — это был уже совсем другой УНИКС. Не хватало огня, тренерского креатива, а главное уверенности в себе. В серии с «Зенитом» в ключевые моменты никто из казанцев не хотел брать на себя инициативу в атаке, из-за чего Марио Хезонья и компания не могли реализовать весь свой потенциал. Традиционно хороши казанцы в защите, но к четвертому матчу грамотный тактик Чави Паскуаль нашел противоядие против плотной игры хозяев. Оборонительные редуты татарстанцев разрывали резкими диагональными передачами и делали ставку на попадания издали. В этом компоненте гости из Санкт-Петербурга были крайне хороши и во-многом трехочковые Джордана Лойда и Билли Бэрона решили исход противостояния.

Перасович вновь отказался использовать скамейку запасных

УНИКС в ответ выводил на бросок Андрея Воронцевича, но у капитана казанцев только два попадания из шести в четвертой игре. Хезонья и вовсе бросал только трижды из-за дуги и ни разу в цель не попал. Всего три трехочковых за игру уже само по себе выглядит проблемой, а если вспомнить к тому же что и со средней дистанции у хозяев были проблемы, то задача продлить эту серию выглядела фантастической. Удивительно видеть, как Хезоня с Лоренцо Брауном не могли придумать ни один креативный ход, раз за разом заканчивая атаки либо бросками с крайне сомнительных позиций (так как на поиск лучшей уже не хватало времени), либо и вовсе потерей. Наверняка это можно списать на то, что Паскуаль крайне грамотно противодействовал лучшим игрокам соперника, но факт остается фактом — в самый нужный момент лидеры Казани потерялись.

Усугубило ситуацию нежелание Перасовича хотя бы попробовать какие-то новые схемы. В очередной раз мы видим, как у Хезоньи 36 минут за матч, как и у Мосли (последний, кстати, сыграл даже больше хорвата на 30 секунд), у Воронцевича и Брана — по 34 с лишним. В то же время Дмитрий Узинский и Марко Списсу вообще на площадку не выходили, а Артем Клименко и Желько Шакич играли эпизодические роли. В то же время «Зенит» активно использовал свою скамейку — у Бэрона чуть больше 30 минут за матч, остальных ребят Чави старался выпускать равномерно. Ротация позволила гостям выглядеть более свежими в концовке, в то время как казанцы страдали из-за усталости лидеров. Марио нервничал, ругался с партнерами и арбитрами, допускал невынужденные ошибки.

Исторический шанс для «Зенита» и возможность для «Локо-Кубань» спасти сезон

Возможность отыграться за неудачный полуфинал у Марио будет в серии за бронзу с «Локо-Кубань». И хоть для УНИКСа третье место после феерии начала сезона будет слабым утешением, возможность завершить этот этап развития клуба на позитивной ноте нужно использовать. У Краснодара своя мотивация. Осень южане провели тяжело и в какой-то момент вообще выпали из числа возможных претендентов на медали. Но Бранко Максимович сумел грамотно подвести коллектив к решающей стадии сезона и теперь в одном шаге от тройки лучших. В то же время «Зенит» в шаге от исторического для себя чемпионства. Питер уже попал в историю, оформив первый финал. Сможет ли Паскуаль сместить с трона засидевшихся там армейцев.

За всю историю Единой лиги только «Химкам» удавалось прервать гегемонию ЦСКА. Отметим, что в этом году финальная серия продлится до четырех побед. Серия за бронзу — до трех. Первые игры в Казани и в Москве уже на следующей неделе. 19 мая в «Баскет-Холле» стартует малый финал, а уже 20-го в столичном «Мегаспорте» начнется главную битва сезона. Так что отечественный баскетбол еще успеет вас порадовать перед летней паузой — впереди лучшие матчи.