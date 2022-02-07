УНИКС вырвал победу у ЦСКА в третьем овертайме. Решающий мяч забросил О Джей Мэйо

Когда казанцы подписывали возрастного американца, то многие недоумевали этому решению.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

ЦСКА — УНИКС — 103:105 ОТ (13:26, 28:16, 20:18, 16:17, 26:28)

ЦСКА: Хэкетт (33 + 5 подборов + 4 перехвата), Лундберг (19), Боломбой (12), Швед (11 + 5 передач)

УНИКС: Хезоня (31 + 10 подборов), Д. Браун (16 + 9 подборов), Кэнан (13), Зайцев (11)

Судьи: Т. Хордов (Хорватия), Р. Пееранди (Эстония), А. Лаврухин (Россия)

«Мегаспорт». 1693 зрителя.

В этом сезоне ЦСКА и УНИКС успели отлично изучить друг друга. В поединке первого круга в Казани команда Велимира Перасовича одолела неудобного соперника (69:64). В этом сезоне бело-зеленые успели обыграть ЦСКА и в Москве, когда 15 декабря в матче Евролиги не оставили сопернику никаких шансов (88:67). Красно-синие взяли реванш 28 января в Казани (86:75). Перед четвертой игрой форвард УНИКСа Дмитрий Узинский заявил, что команда сделала выводы после недавнего поражения и постарается сохранить первое место в турнирной таблице после визита в Москву (10 побед — 2 поражения). Столичный коллектив шел на втором месте (9-3).

С потерями в составе

И у УНИКСа были все предпосылки на это. Они приехали в Москву оптимальным составом. Хозяева же вышли на игру без трех ключевых «больших»: Йоханнеса Фойгтманна, Торнике Шенгелии и Уилла Клайберна. Первые двое залечивают травмы, а американский форвард получил день отдыха. Его место в заявке занял новичок красно-синих Аллерик Фримэн, плюс армейцам пришлось вызвать из молодежки юного форварда Александра Евсеева. Россиянин на площадке так и не появился, а Фримэн сыграл символические три минуты. Андреас Пистиолис, уже третью игру заменяющий болеющего Димитриса Итудиса, использовал проверенных бойцов.

Впрочем, в первой четверти УНИКС выглядел сверхмощно. Показалось, что дело вновь закончится декабрьским разгромом. Марио Хезоня забивал на любой вкус, Андрей Воронцевич выдал красивейший пас на Джона Брауна, а затем и отличился с дальней дистанции. УНИКС повел «+13», а в начале четверти увеличил свое преимущество до 17 очков.

Но тут у Пистолиуса нашелся джокер. Джоэль Боломбой забил трехочковый, отгрузил мощный данк и здорово бился в защите. Такие действия натурализованного россиянина вселили уверенность в других игроков ЦСКА. Особенно Хэкетта. За четверть итальянец набрал 11 очков, три подбора и три перехвата. А еще одна «треха» Боломбоя позволила армейцам уйти на перерыв проигрывая всего одно очко.

В третьей четверти инициатива окончательно перешла ЦСКА. У них наконец-то полетели трехочковые. Вновь забросил Хэкетт, затем капитан Никита Курбанов, а еще два очка из-под кольца добавил Милутинов (49:42). Перасовичу пришлось брать тайм-аут, после которого уже его команда сделала ответный рывок — 7:0. А под занавес десятиминутки свои снайперские качества продемонстрировал Айзейя Кэнан. Два трехочковых от бывшего игрока «Филадельфии» вновь позволили гостям выйти вперед.

До последней секунды

Такие качели продолжались вплоть до самого конца матча. В последнюю пятиминутку команды вошли при счете 68:68. А развязка выдалась сверхдраматичной. При счете 75:73 в пользу ЦСКА Семен Антонов получил пас на открытый бросок за 33 секунды до сирены. Забей российский форвард — и дело было бы сделано. Но Антонов промазал, а в ответной атаке Вячеслав Зайцев сравнял счет. Далее Слава великолепно отзащищался против Хэкетта, Узинский сделал перехват и отправил в быстрый прорыв Хезоню. Марио не промахнулся. У ЦСКА оставалось 9 секунд на спасение. Мяч доверили Марсу Григонису, и литовец сумел спровоцировать соперника на фол. Два точных штрафных — и команды отправились определять победителя в овертайм.

В итоге их было три (повторение рекорда Единой лиги). Армейцы отдавали мяч Хэкетту, который поймал сумасшедший кураж и забивал из самых сложных позиций. У УНИКСа практически все атаки завершал Хезоня. Игроки ЦСКА втроем оборонялись против хорвата, но он все равно находил лазейки под кольцо соперника. В первых двух овертаймах последнее слово оставалось за казанцами, но оба раза они не воспользовались своими возможностями.

Показалось, что за такое баскетбольный бог должен наказывать. А когда ЦСКА повел «+5» после очередного попадания Лундберга за две минуты до конца третьего овертайма, то шансы УНИКСа стали призрачными. Перасович взял тайм-аут, в котором практически не говорил, а только смотрел в глаза своим игрокам. Казанцы вышли и отыграли преимущество. Трехочковый Воронцевича и еще один подвиг Хезони. Равный счет вновь продержался до последних секунд. Бросок на победу Хэкетту не удался, а вот молчавший всю игру О Джей Мэйо под сирену попал от лицевой через руки Григониса и Курбанова. Когда казанцы подписывали 34-летнего американца, то многие недоумевали этому решению. Парень давно не играл на серьезном уровне, никогда не выступал в Европе, но в итоге очень здорово помогает команде Перасовича. Аплодисменты Евгению Богачеву и его команде.

Пожалуй, мы увидели не только лучший матч в этом сезоне Единой лиги, но и самую красочную игру за последние годы. За такие концовки и любят баскетбол.