«Зенит» не сбавляет ход, «Химки» одерживают важную победу в Польше

Питерский клуб уверенно идет к победе в регулярном сезоне в Лиге ВТБ

Единая лига ВТБ

Зенит — Енисей — 84:71 (25:16, 31:13, 15:18, 13:24)

Цмоки-Минск — Астана — 78:80 (24:24, 16:19, 11:19, 27:18)

Зелена Гура — Химки — 70:89 (8:30, 22:27, 18:11, 22:21)

Калев — ЦСКА — 72:94 (28:26, 20:20, 15:21, 9:27)

Автодор — Зенит — 62:89 (14:31, 13:17, 26:15, 9:26)

Решающий фактор трехочковых

В матче с «Енисеем» с первых минут питерский клуб навязал сопернику медленный позиционный баскетбол. Такой темп позволил хозяевам реализовать свое превосходство в классе и одновременно нивелировал преимущество сибиряков в свежести. «Зенит» стараниями Томаса и Понитки захватил лидерство в матче с первых же минут. При этом питерцы одновременно хорошо атаковали как из-под кольца, так и с дистанции. Фактор трехочковых в итоге и стал решающим. В первой половине матча хозяева реализовали 9 из 13 бросков из-за дуги (69%), что позволило им оторваться в счете на 27 очков — 56:29.

В нынешнем сезоне питерцы нередко сталкиваются с проблемами в игре после большого перерыва. Вот и во встрече с «Енисеем» на паркет в третьей четверти они вышли, показалось, без прежней мотивации. Правда, сибиряки так и не смогли извлечь из этого большой выгоды. Как отметил после игры главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль, «во второй половине матча мы контролировали ход игры и минуты баскетболистов на паркете, чтобы дать отдых нескольким важным игрокам».

Продолжили свою победную серию баскетболисты с берегов Невы в матче с «Автодором». Саратовцы отчаянно борются за попадание в плей-офф, но в целом черная полоса у клуба изрядно затянулась: в 13 последних матчах только три победы. Все это вынудило руководство волжан пойти на крайние меры — теперь уже бывший главный тренер команды Горди Херберт ушел в отставку. Встреча с «Зенитом» стала первой под началом нового наставника — Владислава Коновалова. Эмоциональная «встряска» от смены тренера, впрочем, саратовцам не помогла. «Зенит» уже к первому перерыву по большому счету решил исход матча, в итоге выиграв с разницей «+27».

Две победы над соперниками из нижней части таблицы позволили «Зениту» оторваться от оппонентов на приличное расстояние. На счету питерцев сейчас 18 побед, а у ближайших преследователей УНИКСа и ЦСКА 15 и 14 соответственно, причем 27 марта их ждет очная встреча.

Реванш ЦСКА

В нынешнем сезоне «Калев» стал автором одной из самых громких сенсаций, обыграв московских армейцев на их площадке. ЦСКА был настроен взять реванш за поражение в первом круге и сразу ринулся в атаку. Однако эстонский клуб быстро дал понять, что по-прежнему является крепким орешком. Хозяева начали постепенно перехватывать инициативу. Благодаря дальним попаданиям Таунса и Кина к концу первой четверти таллинская команда уже лидировала — 28:26.

Практически всю вторую 10-минутку ЦСКА находился в роли догоняющих, а перелом в матче наметился ближе к концу третьей четверти. Идеальная защита ЦСКА в четвертой 10-минутке определила исход матча. В финальном отрезке перевес армейцев начал быстро расти и стал двузначным — «+17» после попадания Антонова. К середине четверти он и Ухов настреляли 16 очков на двоих, полностью сняв вопрос о победителе.

«Химки» продолжают борьбу за плей-офф

«Химки» прибыли в Польшу с настроем на реванш: в феврале «Зелена Гура» впервые в своей истории сумела обыграть подмосковный клуб. Но выполнение этой задачи осложнили серьезные кадровые потери: из-за травмы спины матч пропускал лидер гостей Алексей Швед. Несмотря на это, гости начали матч без раскачки. «Химки» удачно атаковали из-за дуги. Плотная оборона российской команды вынуждала игроков «Зелена Гуры» совершать сложные броски, что привело к низкому проценту попаданий. Хозяева забили лишь 4 из 23 бросков с игры, и это позволило химчанам завершить четверть с разгромным счетом — 30:8.

Дебют второй 10-минутки образцово провел Эрик Макколлум: защитник сначала забил «треху», а потом совершил перехват и отдал удобную передачу Евгению Воронову под кольцо. В дальнейшем «Зелена Гура» пыталась переломить ход встречи, но «Химки» достаточно уверенно контролировали ситуацию на паркете. В итоге российская команда сумела взять убедительный реванш у за домашнее поражение — 89:70 и продолжает борьбу за место в плей-офф.

«Астана» завершила серию поражений

В столице Беларуси сошлись две команды с самыми продолжительными сериями поражений. «Цмоки-Минск» проиграл семь раз подряд, «Астана» — шесть. Соперники сразу же предъявили свои козыри: гости быстро забросили два 3-очковых, вскоре добавив еще один — рывок 10:2. Минчане же предпочитали доставлять мяч в корзину преимущественно из трехсекундной. «Астана» реализовала 7 из 17 попыток из-за дуги, «Цмоки-Минск» в два раза превзошел оппонента по ассистам и выдал 12 из 19 2-очковых. К перерыву на табло горели закономерные 43:40 в пользу казахстанцев.

После смены сторон «Астана» прибавила в защите, а центровой Эрик Бакнер набрал в третьей четверти 8 очков. Гости ушли в отрыв — 62:51 перед решающим отрезком. Однако хозяева организовали погоню. Усилия Томса Лейманиса и Дерека Кука позволили им перевести игру в концовку — 74:78 за 2 минуты до сирены. «Астана» в оставшееся время отметилась всего одним попаданием: Бакнер за 56 секунд до сирены забросил крюк. Этот бросок в итоге оказался победным.