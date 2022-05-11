ЦСКА и «Зенит» в шаге от выхода в финал мечты

«Локо» и УНИКС навязали мощную борьбу фаворитам.

Единая лига ВТБ. Полуфиналы. Третьи матчи

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА — 94:82 (21:25, 33:24, 17:17, 23:16)

«Локомотив-Кубань»: Мотли (33 + 8 подборов), Барфорд (14 + 8 подборов), Макколлум (12 + 11 передач), Щербенев (11)

ЦСКА: Клайберн (19), Уэйр (15), Швед (15), Антонов (14), Милутинов (11 + 13 подборов)

Счет в серии: 1-2



УНИКС — «Зенит» — 67:68 (21:16, 14:19, 16:19, 16:14)

УНИКС: Браун (21), Хезонья (14 + 8 подборов), Воронцевич (13 + 7 подборов)

«Зенит»: Пойтресс (18 + 8 подборов), Мики (14), Кулагин (9 + 5 передач)

Счет в серии: 1-2

После невзрачных четвертьфиналов, где только «Нижний Новгород» создал проблемы ЦСКА, любители российского баскетбола наконец-то дождались накала борьбы уровня плей-офф. Причем в обеих парах. «Локомотив-Кубань» был близок к победе в первом матче серии с действующим чемпионом, но ужасно провел концовку. Зато в третьем матче Джонатан Мотли и компания нанесли армейцам первое поражение с 7 февраля. Четвертый матч в переполненном краснодарском «Баскет-холле» обещает быть крайне интересным. В другом полуфинале каждая игра — шикарный спектакль. Супертренерская команда Чави Паскуаля против УНИКСа, где погоду делают две яркие индивидуальности — Марио Хезонья и Лоренцо Браун.

Противоядие против Марио

Незадолго до начала серии «Зенита» и УНИКСа стало известно, что основной центровой казанцев Тони Джекири не сможет помочь своей команде. Это еще больше увеличило шансы сине-бело-голубых на выход в финал, но с этим был категорически не согласен Марио Хезонья. Хорват вышел на первый матч полуфинала, как на последний в своей жизни. Он успел везде, а его 27 очков и 11 подборов определили победителя матча в середине четвертой четверти. Так питерцы лишились преимущества своей площадки, а УНИКС получил колоссальную уверенность.

Но не зря Паскуаля называют лучшим тактиком в европейском баскетболе. Во второй игре против Хезоньи практически весь матч персонально защищался Джордан Мики. В итоге Супер-Марио довольствовался лишь 13 очками, а его команда сыграла очень блекло в атаке. «Зенит» закономерно победил, а после игры советник президента УНИКСа, великий в прошлом игрок Станислав Еремин заявил, что на своем уровне сыграл только Лоренцо Браун.

Американский разыгрывающий продолжил творить чудеса и в третьей игре серии. Во многом благодаря его вдохновляющей игре во второй половине УНИКС все-таки добрался до концовки в родном «Баскет-холле», но там удачливее были гости. При «+1» у УНИКСа Шелько Шакич зачем-то решил выбросить свой второй бросок в матче за 40 секунд до сирены. Мяч ударился о переднюю дужку. В ответной атаке Бэрон забил тяжелейший мяч в проходе. У УНИКСа оставалась 21 секунда, чтобы выиграть матч. Но казанцы так и не смогли найти фол, а решающий промах допустил О Джей Мэйо.

Кстати, Хезонья вновь был плотно прикрыт Мики, которому на помощь часто приходил Пойтресс. Алекс и вовсе стал главным героем встречи, уверенно отработав в защите и в нападении. В пятницу у УНИКСа уже нет права на ошибку.

Перформанс Мотли

В первой игре серии ЦСКА повел «+15» в середине третьей четверти. Казалось, что игра сделана, но парни Бранко Максимовича были с этим не согласны. Краснодарцев вдохновил Захар Ведищев, который практически не мазал с любой дистанции. Железнодорожники начали четверть с рывка 17:4 и фактически контролировали ход матча. На последнюю минуту команды уходили при «+4» у «Локо», но тут на полную включился Швед. Алексей забил трехочковый с фолом, сравняв счет. Затем красно-синие здорово отзащищались, а Швед создал идеальную ситуацию для точного дальнего броска Каспера Уэйра. У гостей оставалось всего 19 секунда на спасение, но мяч зачем-то отдали центровому Джонатану Мотли, который прогнозируемо смазал дальний бросок. Во втором матче армейцы не стали допускать таких провалов, уверенно выиграв «+14». Контролируя игру от и до.

В Краснодаре мы увидели совсем другой «Локомотив». Молодые игроки, особенно Андрей Мартюк и Александр Щербенев, выдали лучший матч в сезоне, а исход встречи решил Мотли. 33 очка экс-центрового «Клипперс» отправили ЦСКА в нокдаун. Армейцы же показали ужасный процент попаданий в заключительной четверти, прервав серию из 14 побед подряд.

Отметим, что впервые за девять лет в обоих полуфиналах Единой лиги ВТБ будет сыграно минимум по четыре матча. В сезоне-2012/13 ЦСКА обыграл «Химки» (3:2), а «Локомотив-Кубань» «Жальгирис» (3:1).