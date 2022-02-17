Капитан «Локомотива-Кубань» рассказал, что его команда постарается реабилитироваться после неудачного выезда в Казахстан.

Капитан «Локомотива-Кубань», форвард сборной России в откровенном интервью «СЭ» поделился мыслями о важных предстоящих событиях: гостевом поединке против ЦСКА, Матче звезд-2022 Единой лиги ВТБ в Москве, играх с Нидерландами в февральском «окне», а также рассказал о неожиданных способностях Алана Уильямса.

Даже не знаю, болел ковидом или нет

— Многие игроки «Локо» в последнее время перенесли коронавирус и побывали на карантине. Как оцениваете физическое состояние команды и свое собственное?

— Лично у меня все тесты были отрицательными, но, честно говоря, чувствовал себя средне. Пара дней слабости, легкие симптомы простуды. Не знаю, был это в итоге COVID-19 или нет, но в любом случае на моей форме это сказалось. Конечно, все болеют с разной степенью тяжести и с разными симптомами. Понятно, что наш игровой ритм сбился. Но что делать — все команды сейчас в одинаковых условиях. Это обстоятельство точно не является нашим оправданием поражения от «Астаны».

— Уже 18 февраля вам играть с ЦСКА. Возможно, важнейший матч «Локо» в регулярке Единой лиги...

— Да, игра предстоит трудная и ответственная. Постараемся как можно оперативнее разобрать ошибки, допущенные в последнем матче с «Астаной». К игре с армейцами необходимо хорошо подготовиться и физически, и тактически.

— Главный тренер «Звезд России» Зоран Лукич поставил вас в стартовую пятерку Матча всех звезд, который состоится 20 февраля в Москве. Неожиданно?

— Конечно, и неожиданно, и приятно. Для меня Матч звезд — это в первую очередь шоу для болельщиков. А также возможность для игроков пообщаться с друзьями из других команд, окунуться в теплую и праздничную атмосферу. Когда я раньше принимал участие в Матче звезд, тренер не ставил перед нами каких-то особенных тактических или защитных задач. Посмотрим, как будет в этот раз и какой подход выберет Зоран Лукич.

— С защитником «Локо» Эрриком Макколлумом, который в этом матче выйдет в стартовой пятерке «Звезд мира», обсуждали предстоящую игру? Может, заключили пари на победу?

— Да, я уже сказал, что буду максимально жестко против него защищаться (смеется). Ну а если серьезно, пари не заключали — все-таки сейчас все мысли об игре с ЦСКА. После этого, может быть, и поспорим на пиццу или еще что-нибудь.

С Пониткой были знатные битвы

— В последней игре сборной России — против Исландии — вы провели на площадке больше всех времени. Что думаете о двух матчах с Нидерландами, которые состоятся 24 и 27 февраля?

— Конечно, детально пока их не разбирали. Но уже сейчас могу сказать, что нам будет непросто. Да, они проиграли две стартовые игры в группе — но оба раза с небольшой разницей, в борьбе. Очень достойная команда, которой к тому же некуда отступать. Но, конечно, я надеюсь, что наша сборная выиграет оба февральских матча. Всегда, когда приезжаешь в сборную, атмосфера на тренировках и за пределами площадки очень комфортная. Это заслуга и тренеров, и персонала, и самих игроков. Новый тренер команды Зоран Лукич — открытый человек. Он сразу обозначил то, что готов общаться, что для него важно иметь доверительный контакт с игроками. Все это помогает поддерживать нужную атмосферу в коллективе.

— Многие болельщики и эксперты считают, что в последние два года вы сильно прибавили во всех аспектах игры. Разделяете это мнение?

— Я стал получать больше игрового времени. Наверное, это в первую очередь и бросается в глаза. За эти игровые отрезки просто больше успеваешь сделать, поэтому, возможно, такое ощущение и складывается. А вообще, плох тот игрок, который не прогрессирует. Если в моем случае это заметно, то здорово. Значит, усилия, которые я каждый день прикладываю на тренировках, не проходят даром.

— Самый сложный оппонент в карьере?

— Ну, чаще других, наверное, мы бились с Матеушем Пониткой. Учитывая, что выступаем на одной позиции, на тренировках постоянно играли друг против друга. Мы оба максималисты, придерживаемся того, что на тренировке нужно выкладываться на 200%. Битвы, скажу, были знатные! Но только на тренировках. Матеуш — отличный человек, поэтому все заканчивалось на площадке, вне паркета мы очень хорошо общались. Это была нормальная мужская профессиональная конкуренция. Ну и с Миндаугасом Кузминскасом тоже зарубались, есть что вспомнить.

— Кто из нынешних легионеров «Локо» лучше всего адаптировался к жизни в России? Кто лучше всех говорит по-русски?

— Конечно, Алан Уильямс. У него не только лучший словарный запас, но он еще умудряется говорить практически без акцента. Смеемся с партнерами, говорим, что в прошлой жизни он точно был русским. Я, честно говоря, с таким впервые сталкиваюсь. Другие ребята довольно специфично воспроизводят нашу речь, даже когда очень стараются, а у Алана это получается очень органично. Ну и в плане восприятия речи, темы и деталей разговора он даст фору многим.