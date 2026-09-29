«Будем надеяться на нашу медицину». Швед пропустит около двух месяцев из-за травмы кисти

Погоня за рекордом откладывается.

Алексей Швед пропустит около двух месяцев из-за травмы, полученной в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ. Об этом сообщил УНИКС, за который 37-летний баскетболист выступает в статусе капитана.

«Скорейшего выздоровления!»

Швед получил повреждение 26 сентября в Казани, где УНИКС начал сезон матчем с «Пармой». Хозяева уступили со счетом 88:97, а капитан казанской команды провел на площадке 18 минут 54 секунды. За это время он набрал восемь очков, сделал семь передач, три подбора и один перехват.

В одном из эпизодов встречи Швед отправился в проход под кольцо, после чего столкнулся с соперником и неудачно приземлился на руку. Вскоре стало понятно, что продолжить матч он не сможет.

29 сентября УНИКС официально сообщил о характере повреждения и сроках, которые потребуются на лечение.

«По предварительным оценкам, восстановление 37-летнего защитника займет около двух месяцев. Желаем Алексею скорейшего выздоровления и легкой реабилитации!» — говорится в сообщении казанского клуба.

Позже президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал «Матч ТВ», что первоначальный диагноз был более серьезным, чем фактическое состояние баскетболиста.

«Конечно, потеря. И последний матч Алексей провел достойно. Но диагноз такой: к счастью, не перелом, а трещина небольшая. Будем надеяться на нашу медицину, что Алексей быстрее вернется в строй. Ждем, все более-менее нормально, Алексей еще покажет себя в этом сезоне. Мы надеемся, он восстановится пораньше», — сказал Богачев.

Алексей Швед. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Погоня откладывается

Напомним, Швед выступает за УНИКС с ноября 2025 года, а летом продлил контракт с казанским клубом еще на один сезон. В августе защитника назначили капитаном команды.

В прошлом сезоне Алексей провел 50 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф Единой лиги ВТБ. В среднем он набирал 9,1 очка, отдавал 5,7 передачи и делал 2,5 подбора за 21 минуту на площадке. По передачам россиянин стал лучшим игроком УНИКСа.

Начало нового сезона должно было стать для Шведа еще и погоней за исторической отметкой. До 5000 очков в матчах Единой лиги ВТБ ему оставалось набрать всего 27 баллов (19 после игры с «Пармой»). Теперь достижение придется отложить как минимум на время восстановления.

За карьеру Швед успел поиграть в НБА за «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк Никс», а в России выступал за ЦСКА, «Химки» и другие клубы. В составе ЦСКА он выиграл Евролигу в сезоне-2007/08 и четыре раза становился чемпионом России.

За сборную России Швед завоевал бронзовые медали Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата Европы 2011 года.