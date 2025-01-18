Швед в «Зените»! Заменит Муна и упрочит свои рекорды

Лучший российский игрок последнего десятилетия постарается взять командный титул после долгого перерыва.

Алексей Швед возвращается в Единую лигу ВТБ. Лучший снайпер Евробаскета-2017 и двух сезонов Евролиги стал игроком БК «Зенит». «Контракт подписан», — заявил «СЭ» председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Медведев. Подробности раскрыл агент игрока Обрад Фимич. «Переговоры прошли быстро, буквально один разговор с Александром Ивановичем [Медведевым], — отметил «СЭ» Фимич. — Могу сказать, что Алексей в предвкушении того, чтобы присоединиться к команде и поработать с тренером Чави Паскуалем. Он поддерживал форму с личным тренером, поэтому готов сразу влиться в тренировочный процесс». «Цели на этот сезон? У Алексея хорошие шансы побороться за титул, — продолжил Фимич. — А Лига ВТБ станет еще интереснее с возвращением лучшего российского игрока».

Командировка в Китай

Алексей Швед — лучший снайпер в истории Единой лиги ВТБ (24 раза набирал 30 и более очков). Пожалуй, лучший российский игрок последнего десятилетия, учитывая его влияние на игру «Химок» и ЦСКА, а также мощную коллекцию индивидуальных трофеев. Так что даже с одним титулом чемпиона (в сезоне-2011/12) защитник сумел опередить в прошлогоднем анонимном опросе генменеджеров (в номинации «Лучший игрок в истории Единой лиги») легендарных форвардов — Андрея Кириленко и Виктора Хряпу.

Последний раз Алексей выступал в Лиге ВТБ в сезоне-2022/23. Он был лидером того состава ЦСКА, в среднем набирая больше всех очков (16,1), опережая в том числе Николу Милутинова (14,6) и Каспера Уэйра (13,2). Однако концовка плей-офф вышла для него драматичной: в первой половине дня 1 мая 2023-го армейцы проиграли решающий седьмой матч полуфинальной серии «Локомотиву-Кубань» (и впервые остались без финала турнира), а вечером на Шведа было совершенно нападение на выходе из ресторана в центре Москвы. Защитник получил серьезные травмы головы, но это не отразилось на продолжении его карьеры.

Алексей Швед в матче за «Шаньси». Фото Global Look Press

В сентябре россиянин имел конкретное предложение от «Басконии», но в итоге подписал контракт с «Шаньси». Алексей быстро адаптировался в специфическом чемпионате Китая (четверти по 12 минут, жесткий контакт, где фолы дают только за очевидный удар по рукам, всего один легионер на паркете) и с ходу стал лидером клуба из Тайюаня.

Швед практически в одиночку вывел команду с небольшим бюджетом в плей-офф CBA, сделав 10 трипл-даблов и 14 дабл-даблов. Причем почти всю концовку сезона россиянин провел с незалеченной травмой. С надрывом мышцы бедра Алексей сделал трипл-дабл в матче с «Нанкином», а через два дня (с усугублением повреждения) сыграл важнейшую роль в решающем матче за выход в плей-офф с «Тяньцзинем». «Первую половину наблюдал за игрой со скамейки (постоянно крутя велотренажер), а в третьей четверти попросил выпустить меня на паркет и отыграл до конца встречи (24 минуты). Мы выиграли, а мне не хватило всего двух подборов до трипл-дабла. Сыграл на эмоциях, но потом долго не мог покинуть раздевалку. Нога жутко болела», — рассказывал «СЭ» Швед.

Также Швед успел установить рекорд CBA: шесть точных трехочковых за одну четверть. В межсезонье было понятно, что «Шаньси» сделает все возможное, чтобы удержать своего лидера. Однако переговоры по новому контракту затянулись. «Помимо «Шаньси», мы вели переговоры еще с двумя клубами: «Шанхаем» и «Цзилинем». Они были готовы выкупить права на Шведа у клуба из Тайюаня, но в итоге договориться по сумме бай-аута не получилось», — объяснял «СЭ» ситуацию Обрад Фимич.

Из-за этой неопределенности Швед приехал в «Шаньси» уже по ходу чемпионата, а его команда к тому моменту набрала отличный ход: семь побед в восьми матчах. Причем в этих играх солировали конкуренты Шведа по задней линии — Брэндон Гудвин и Хамиду Диалло. К тому же в клубе перед началом сезона сменился наставник. Ян Сюэцзэна, который считал Шведа незаменимым, сменил его ассистент Пан Джиан. Он по-другому строит игру команды, а учитывая, что из-за контрактных обязательств россиянин не проходил предсезонку с клубом, это стало дополнительной проблемой. В текущем сезоне Алексей отыграл только в пяти матчах CBA, набирая 6,4 очка, 2,4 подбора и 4,4 передачи за 11,5 минуты на паркете.

Отметим, что в Китае в последние годы для иностранцев работает правило, что контракт становится гарантированным только после третьего месяца. «Шаньси» смог воспользоваться этой опцией и отчислить россиянина. После отчисления Швед не мог заключить контракт с другим клубом из высшего дивизиона КНР в текущем сезоне, поэтому агент игрока отметил, что баскетболист готов вернуться в Россию («Нам поступило предложение из Тайваня, но мы отвергли его», — заявил «СЭ» Фимич).

Почти месяц никаких предметных переговоров не было, но когда «Зенит» потерял Ксавьера Муна, стало очевидно, что сине-бело-голубым необходимо выходить на рынок свободных агентов.

Алексей Швед. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Идеальный союз

Мун получил травму колена в матче регулярки с «Пари НН». Серьезная потеря не только для петербургского клуба, но и для всей Лиги ВТБ. Ксавьер, пожалуй, один из четырех-пяти игроков чемпионата, способных выдавать яркие хайлайты в каждой игре.

Но зато в лигу возвращается Швед. Алексей, как и Мун, способен творить чудеса на паркете и играть на первом-втором номере. «Да, в Китае играл только разыгрывающего. Для меня это не проблема. Я выступал в сборной на первом номере, всегда чувствовал себя комфортно в роли разыгрывающего», — отмечал «СЭ» Швед.

Еще важный момент, что «Зениту» не потребуется отчислять кого-то из пятерки оставшихся легионеров. Поэтому подписание Шведа оставляет пространство для маневра и возможность взять еще одного иностранца (а в случае ухода Омари Спеллмена — двоих) при необходимости.

Что касается Паскуаля, то у него успешно выступают игроки с высоким IQ. Поэтому странно, что их союз состоялся только сейчас, а не после ухода защитника из ЦСКА.

Напомним, что Алексей является лучшим бомбардиром (4313), ассистентом (1311) в истории Лиги ВТБ с большим запасом. Сейчас есть возможность укрепить свое величие. Не только по статистике, но и по количеству титулов.