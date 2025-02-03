«Шаньси» переподписал и отчислил меня, чтобы я не достался конкурентам». Интервью Алексея Шведа

Лучший российский баскетболист последнего десятилетия — о переходе в «Зенит», китайских интригах и некрасивой ситуации с расследованием уголовного дела.

Алексей Швед ярко вернулся в Лигу ВТБ и уже во второй игре за «Зенит» помог команде обыграть в Москве ЦСКА, который он покинул летом 2023-го. Российский защитник поучаствовал в главном хайлайте матча недели, сделав великолепный пас на Алекса Пойтресса, стал лучшим по «+/-» в составах обеих команд (23, что говорит о большой работе в защите), оформил два блок-шота (которые почему-то не попали в протокол) и сделал больше половины передач своей команды (6/11).

После игры Алексей побеседовал с корреспондентом «СЭ», впервые рассказав об истинных причинах отъезда из чемпионата Китая, высокого оценил своих новых партнеров и кратко прокомментировал судебное решение в отношении лиц, которые напали на баскетболиста в центре Москвы 1 мая 2023 года.

Пока готов максимум на 40 процентов

— Победа над ЦСКА особенно принципиальна для вас или это рядовой матч регулярки?

— Это приятный успех, учитывая, что нас разделяла одна победа в турнирной таблице. Сейчас мы их догнали, и это плюс для «Зенита». Есть еще УНИКС, с которым нам играть меньше чем через две недели. Так что вся борьба в регулярке еще впереди.

— Что скажете про свои физические кондиции? Насколько готовы?

— У меня был солидный перерыв, пропустил довольно много. Поэтому готов максимум на 40 процентов. Нужно еще потренироваться, поиграть несколько игр, чтобы почувствовать свой ритм. Надеюсь, скоро буду готов на полную, обычно быстро вхожу в сезон. Скоро буду намного лучше.

— Чувствуется, что у вас уже образовалась классная связка с Алексом Пойтрессом.

— В целом могу сказать, что у нас классный коллектив. Все друг с другом общаются, подсказывают. Тренер создает отличную атмосферу. Поэтому все довольны и играют раскрепощенно в атаке.

— Пока рано говорить про уровень лиги? Снизился ли он с момента вашего отъезда в Китай?

— Да, пока только пару игр прошло. Понятно, что те команды, которые были в топе, так и остались на лидирующих позициях. По остальным сложно сказать — видел в деле только ребят из МБА-МАИ.

— Комфортно обосновались в Петербурге?

— Да, очень здорово устроились. Нашли приятную квартиру, переехали, постепенно осваиваемся в новом городе. Всегда любил приезжать в Петербург. Рад, что теперь выпала возможность пожить в Северной столице, насладиться ее красотой, порадовать местных болельщиков победами.

— Слышал много положительных отзывов о тренировочной базе «Зенита», которая находится в академии клуба.

— У клуба отличные условия для тренировок, восстановления. Большой плюс, что академия располагается рядом с игровым залом. Все в пешей доступности.

— Дети спокойно реагируют на постоянные переезды?

— Им очень нравится. Они любят путешествовать, с раннего детства постоянно куда-то ездим все вместе. Девочки уже посетили много стран, городов. Мне кажется, что в их возрасте, наоборот, прикольно постоянно менять места.

Алексей Швед и Хавьер Паскуаль. Фото БК «Зенит»

«Зенит» возьмет Кубок Белова? Это тяжело, но возможно

— Что скажете про знаменитый плейбук Паскуаля. Он действительно огромный?

— Да, я до сих пор его не выучил (смеется). Много комбинаций. Плюс в каждом взаимодействии много разных выходов, много разных движений, они по-разному называются. Не могу сказать, что супертяжело, но просто их много и не успел все запомнить.

— Георгий Жбанов выходит на первые роли в «Зените». Когда вы уезжали в Китай, он был далек от этого. Оценили его прогресс?

— Жора всегда очень старался в защите, с каждым годом прибавлял. Здорово, что он выступает в нашей команде, очень сильно помогает.

— С Сергеем Карасевым вы играли и в сборной, и в «Химках». Скоро ваша связка заработает на полную мощь?

— Будем надеяться, все-таки друг друга знаем очень хорошо. Серый — крутой снайпер. Если отдаешь ему хороший пас на дугу, то он забивает с вероятностью 80-90 процентов.

— Андрей Воронцевич обрел вторую молодость в «Зените», в последних матчах играет по 20-30 минут.

— Цевич, да. В матче с ЦСКА забил два важных трехочковых, был хорош в защите. В целом он много подсказывает на площадке, разговаривает с партнерами. Играет очень важную и полезную роль.

— Когда объявили о вашем переходе, то многие болельщики засомневались, как вы будете делить мяч с Дуэйном Бэйконом. Это же не проблема?

— Абсолютно. Дуэйн умеет отлично играть один на один. Он отлично провел матч с армейцами, набирал важные очки, подбирал, защищался. Мы уверены в нем.

— С таким составом надо брать Кубок Белова.

— Надо все брать (смеется). Это тяжело, но возможно.

— Не планируете перевыпустить свой мерч после перехода в «Зенит»?

— Наверное, мы сделаем это. Надо немного времени, чтобы постараться придумать что-то интересное.

Алекса Аврамович и Алексей Швед. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Отчисление было неприятным, но в китайском баскетболе все так работают

— Вы еще не комментировали свой отъезд из Китая. Нет обиды на «Шаньси»? Все-таки были лидером клуба в прошлом сезоне, а в этом вам практически не дали шансов проявить себя.

— Такой сценарий был понятен заранее. Другие команды CBA хотели подписать меня летом и в начале осени, но «Шаньси» владел моими правами в Китае на сезон-2024/25. Клуб просто хотел получить за меня большие деньги. Им предлагали другие финансовые условия плюс китайского игрока, но они отказались. Меня в итоге подписали, а позже убрали, чтобы я не достался конкурентам (если китайский клуб отчисляет игрока, то баскетболист в этом сезоне уже не сможет выступать ни за одну другую команду CBA. — Прим. «СЭ»).

— Сурово.

— В китайском баскетболе все так работают. Конечно, это неприятно, но для них это исключительно бизнес.

— Главное воспоминание о Китае, о местном чемпионате?

— Тайюань — классный город. Меня все знали, всю мою семью знали. Когда мы выходили погулять, то все хотели с нами сфотографироваться. Прекрасный старый город, гигантская статуя Будды, много интересных музеев. Там есть что посмотреть. Плюс не так далеко Санье (известный китайский курорт), куда мы несколько раз выезжали во время пауз в чемпионате. Так что о стране самые приятные воспоминания. Что касается чемпионата, то я уже подробно рассказывал о своих впечатлениях о CBA в прошлых интервью «СЭ».

Самым же запоминающимся назову отношения ко мне болельщиков «Шаньси». Мы прониклись друг к другу. С партнерами по команде тоже сохранились теплые отношения. До сих пор общаемся, переписываемся, поддерживаем связь.

— Ваш агент Обрад Фимич говорил, что после «Шаньси» сразу же поступило предложение из Тайваня. Не решились ехать в такой экзотический чемпионат?

— К нам обратились буквально на следующий день после отчисления. Но я сразу сказал, что отклоняю это предложение. Был интерес команд и из других стран, но когда руководители «Зенита» вышли на связь, то мы быстро договорились. Буквально за один-два дня. Я сразу приехал.

— Не могу не задать вопрос про уголовное дело, которое было заведено в результате нападения на вас в центре Москвы 1 мая 2023-го. В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил одного из нападавших к трем годам лишения свободы, а также обязал выплатить вам 500 тысяч рублей. Если почитать комментарии читателей под новостями об этой истории, то большинство из них не понимают, почему в деле остался только один обвиняемый, а не четыре, как было на этапе предварительного следствия («О прекращении эпизода по хулиганству мы узнали только под занавес следствия», — говорил адвокат Шведа Александр Бойков). Опишите свои чувства?

— С одной стороны, я в шоке. С другой — понимаю, почему так произошло. Честно, давно об этом не думал. Это некрасивая ситуация, больше и добавить нечего.