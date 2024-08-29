«При расставании пожали с Ведищевым друг другу руки». Интервью Александра Щербенева

Один из лидеров сборной России — о турнире в Перми и переходе в «Зенит».

Разыгрывающий Александр Щербенев стремительно ворвался в сборную России и сумел в ней закрепиться. Год назад он был лучшим в команде Зорана Лукича по ходу товарищеских матчей с Ираном, а теперь вернулся в Пермь уже после громкого переезда из «Локомотива-Кубани» в «Зенит».

В разговоре с «СЭ» Щербенев рассказал, что повлияло на его решение покинуть родной город, удивило ли его назначение главным тренером «Локо» Андрея Ведищева, что дает ему работа в сборной с Зораном Лукичем и с кем «Зенит» будет биться за титул в предстоящем сезоне.

На фоне партнеров иногда чувствую себя старым

— Как прошли летние сборы в составе национальной команды?

— Все было максимально позитивно и продуктивно, как и всегда. Плавно вкатились в сезон. В Турции на сборе были прекрасные условия для тренировок и восстановления — чтобы прогрессировала и команда, и каждый игрок отдельно. Очень рад, что есть возможность проводить такие тренировочные лагеря. У нас было человек пять-шесть молодых игроков, приехавших впервые, старались их как можно быстрее подключить к нашей системе, отработать взаимодействия, показать, что такое взрослый баскетбол. Они ведь в основном играют в молодежках. Ну и сами вспомнили основные принципы системы Лукича, его требования, набрали игровую форму после отпусков.

— Предыдущий тренер сборной Сергей Базаревич сравнивал плейбук команды по толщине с Библией. Как с этим обстоят у Лукича?

— Пожалуй, попроще. Он дает игрокам возможность проявить себя во взаимодействиях. Чтобы мы читали игру, смотрели и реагировали на то, как действуют соперники.

— Год назад вы рассказывали, что для вас был полезен первый опыт вхождения в сезон вместе с национальной командой. Чем второе такое лето отличается от первого?

— Тогда мы начинали сборы чуть раньше. Сейчас уже большинство клубов начали предсезонку, поэтому опыт чуть другой. Но в любом случае, в сборной чувствую себя отлично, крутая атмосфера, положительный настрой. В Новогорске мы несколько дней работали вообще без мяча, уделили внимание ОФП — скорость, мобильность. Нам постепенно увеличивали нагрузки, чтобы мы вошли в сезон без травм.

— В команде считанное количество игроков в возрасте «26+». Как работается в таком молодом коллективе?

— Прекрасно, мы все на одной волне. С молодыми новичками, которым по 17-18 лет, и сам порой себя уже ощущаю старым (улыбается). Благо, в составе есть и Илья Попов, который в свои 29 позволяет мне быть молодым на его фоне. А если серьезно, всех ребят давно знаю, с удовольствием тренируемся вместе, шутим, вспоминаем прошедший сезон.

Александр Щербенев (в белом) в матче за сборную России. Фото Global Look Press

Пара венесуэльцев не затерялась бы в Единой лиге

— Для вас чем сборная принципиально отличается от клуба?

— В нынешней ситуации у сборной нет официальных игр, поэтому груз ответственности чуть меньше, чем в клубе, где стоят высокие цели и надо побеждать в каждом матче. Ну и в целом — приятно встретиться с ребятами, которых давно знаешь, пообщаться, обменяться новостями. По ходу сезона с теми, кто в других клубах, мы ведь пересекаемся только на играх. Поэтому прекрасно, что есть такая возможность. Плюс Зоран создает такую обстановку, что все приезжают с удовольствием.

— Что дал вам как баскетболисту опыт работы с Зораном Лукичем в национальной команде?

— На самом деле, очень многое. Мы вместе работаем уже третий год, мне интересно было познакомиться с его игровой философией. Он помогает мне лучше понимать баскетбол. Были моменты, когда в клубе я не получал много игрового времени, но в сборной Лукич давал понять, что доверяет, выпускал на площадку, чтобы я сохранял кондиции. За это я ему очень благодарен. Например, приезд на сборы в феврале очень помог мне перезагрузиться психологически и вернуться в «Локо» более свежим. Рад быть частью этой команды.

— Приятно год спустя возвращаться в Пермь, где вы здорово проявили себя еще в товарищеских играх с Ираном?

— В Пермь всегда приятно приезжать, в том числе на матчи с «ПАРМОЙ» в Единой лиге. Здесь по-особенному болеют на баскетболе, моментами это даже завораживает. Местная публика однозначно лучшая в России. Здорово, что тут такой гостеприимный город, куда мы вернулись, чтобы сыграть этот турнир и посмотреть, что собой сейчас представляет сборная, над чем надо еще поработать.

— Что скажете о соперниках сборной по нынешнему турниру?

— Венесуэла оставила неплохое впечатление. Сбалансированная команда, тоже очень молодая. Бегут, стараются, во втором матче навязали нам серьезную борьбу. Пара человек, думаю, не затерялась бы и в Единой лиге. Ну и «ПАРМА» — сильная команда с опытным тренером, с которой всегда приятно играть.

— Смотрели олимпийский турнир в Париже? Какие впечатления остались?

— Очень хорошие. Мне понравилась американская эпопея, как они непросто шли к своему золоту. Великолепная игра Сербии, да и вообще баскетбол высокого уровня, одно удовольствие смотреть. Я молодой игрок, могу многому научиться, смотря на такие матчи. Если говорить о тех, кто удивил, то очень солидный турнир провел Алекса Аврамович, который теперь будет играть за ЦСКА. А MVP — либо Никола Йокич, либо Стеф Карри.

— Мысленно прикидывали, как бы выглядела нынешняя сборная России, окажись она на Играх?

— На самом деле, сложный вопрос. Если бы мы попали на Олимпиаду, у нас был бы другой состав, больше опытных игроков. И готовились по-другому. Так что мы бы дали бой, но соперничать с грандами, конечно, было бы очень сложно.

Фото Global Look Press

Схожу в Петербурге на футбол и хоккей

— В межсезонье вы сменили «Локомотив-Кубань» на «Зенит». Что сподвигло покинуть родной город впервые в карьере, не считая аренд?

— Решил, что надо попробовать сменить обстановку. «Зенит» собрал сильный состав, и я уверен, что мы будем бороться не просто за медали, а за первое место. Сыграло роль и большое желание петербургского клуба видеть меня в своих рядах. Считаю, что переход пойдет мне на пользу.

— Как быстро завершились переговоры с петербуржцами? Может, были какие-то вопросы по условиям, если да, как их решили?

— На самом деле, больших проблем не возникло, мы сразу нашли общий язык, согласовали ряд моментов. Если на то пошло, то дольше я вел переговоры с «Локомотивом». Хотелось разойтись по-человечески, ведь «Локо» для меня особенный клуб, в нем меня воспитали.

— Уже переехали в Петербург?

— Нашел квартиру, перевез вещи. Но сам пока еще не переехал — был в сборной. Северная столица — прекрасный город, самому интересно будет там пожить.

— Как отнеслись к переходу ваши родные, ваша жена?

— Жена — с удовольствием, она вообще любит Петербург. Родители и друзья тоже меня поддержали в этом решении. Конечно, грустно, что теперь я не так часто буду дома. Но для меня это новая ступень в карьере, я к этому шагу готов и сделаю все возможное, чтобы закрепиться в основном составе «Зенита».

— Мы сейчас разговариваем, а по телевизору показывают хоккейный матч с участием СКА. Есть желание вживую побывать в Петербурге на футболе, хоккее?

— Да, я люблю ходить на разные виды спорта. Обязательно пойду на «Зенит», люблю футбол. Да и на СКА тоже готов выбраться.

— А что хотелось бы посмотреть в городе, кроме арен?

— Задайте мне этот вопрос через год, когда я обживусь в Петербурге. Пока же для меня лучшее место — тренировочный зал, в котором я буду проводить максимальное количество времени. А список мест, куда сходить, мне быстро составит жена.

Александр Щербенев и Трент Фрейзер. Фото БК «Зенит»

Постараюсь влиться в систему Паскуаля

— Готовы бороться за место стартового разыгрывающего, или для начала устроит роль запасного, стабильно получающего свое время на площадке?

— Посмотрим, аппетит приходит во время еды. Надо потренироваться с ребятами, понять, что хочет от меня штаб «Зенита» и Чави Паскуаль, как они видят мою роль в команде. Обстоятельного разговора с тренером у меня еще не было. Вообще, в клубе подобрались именитые игроки, выступавшие и в НБА, и в Евролиге. Думаю, будет хорошая конкуренция на каждой позиции. А я постараюсь заслужить свои минуты на площадке и быть полезным команде.

— Сколько сами себе даете времени на адаптацию в новом коллективе?

— Хотелось бы пару дней (смеется). Посмотрим. Не сомневаюсь, что примут меня хорошо, попытаюсь как можно быстрее влиться в систему Паскуаля. Говорят, у него плейбук тоже достаточно толстый.

— С кем-то из партнеров по новой команде вы уже были знакомы?

— Да, но ни с кем вместе не играли. Будет интересно поработать с такими баскетболистами, как Сергей Карасев, Андрей Воронцевич, уверен, что у них есть, чему поучиться. Поэтому воодушевлен переходом, не могу дождаться, когда присоединюсь к команде.

— А кого вообще можете назвать своими лучшими друзьями в мире баскетбола?

— Назову Макса Колюшкина, Дмитрия Узинского, Даниила Касаткина. Вообще, друзей много, мы же вращаемся в одной сфере, постоянно пересекаемся, общаемся. Например, после моего перехода было много шуток от краснодарских парней, подколок, многие мне писали. Все восприняли в положительном ключе. Встретимся с ними на паркете.

Фото Global Look Press

Не исключаю, что еще вернусь в «Локо»

— «Зенит» затеял впечатляющую перестройку. Возвращение Алекса Пойтресса и приобретение Дуэйна Бейкона — топ-трансферы для Единой лиги?

— На мой взгляд, да, имена громкие. «Зенит» вообще омолодил состав, сделал хорошие подписания. На бумаге это все выглядит прекрасно. Уверен, что Паскуаль мастерски распределит роли, и мы все вместе пойдем за титулом. Считаю, шансы на него у нас большие.

— Удивили новости о назначении президента «Локо» Андрея Ведищева на пост главного тренера краснодарцев?

— Насчет отставки Александра Секулича летом ходили разные слухи, поэтому не скажу, что его уход сильно удивил. А вот то, что Андрей Владимирович стал главным тренером, было немного неожиданно. На самом деле, будет очень интересно посмотреть на его работу. Хорошо знаю его много лет, и буду с особым трепетом следить за «Локомотивом-Кубанью» в новом сезоне. Считаю, он прекрасно разбирается в баскетболе и способен справиться с теми задачами, которые перед ним стоят.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Ведищев неоднозначно высказался о вашем уходе в «Зенит», цитата: «Желаю Саше успехов. Мы были заинтересованы в его сохранении, были открыты для диалога, хотели продолжить его развитие в клубе и сохранить в команде, подписав новый контракт, но обратной связи не получили. Нам не удалось достичь взаимопонимания с Александром и его представителями. Честно, мне бы хотелось, чтобы воспитанники «Локо» были более самостоятельными в принятии решений». Можете расшифровать?

— В начале пожелал успехов — это главное. На самом деле, мы расстались дружески, пожали друг другу руки. Думаю, что никаких обид между нами не осталось. Да, переговоры по продлению контракта были тяжелые, и мы не пришли к общему знаменателю. Я решил, что нужно попробовать что-то новое, перейти в другую команду. Посмотрим, что получится, но с Краснодаром, естественно, не прощаюсь, а говорю «до свидания». Это родной город, родной клуб, они всегда в моем сердце. Не исключаю, что еще вернусь в «Локо».

— Каковы ваши ожидания от предстоящего баскетбольного сезона, с кем предстоит биться за титул?

— Как будто бы с ЦСКА. Они сохранили всех ключевых игроков, добавили Аврамовича, который сильно отыграл на Олимпиаде. УНИКС и «Локомотив-Кубань» тоже неплохо провели лето. Думаю, у всех этих команд, как и у «Зенита», стоит задача занять первое место. В целом, после нашего отстранения от Евролиги внутренний чемпионат с каждым годом становится все интереснее. И новый сезон не станет исключением.

— Кто может удивить из других клубов?

— «Уралмаш» собрал сильный состав и готов, мне кажется, дать бой всем грандам. Что получится, посмотрим по ходу чемпионата. Они неплохо провели и предыдущий сезон, а летом еще усилились.