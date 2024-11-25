Александр Петенев рассчитывает, что его команда сможет попасть в топ-6 по итогам регулярки.

Сборная России в прошедшие выходные обыграла чемпиона двух последних Афробаскетов Тунис (81:73 ОТ) и крепкую сборную Ливии (108:60). В разгроме ливийцев поучаствовал и форвард «Автодора» Александр Петенев, набравший 12 очков (четвертый результат в команде), 3 передачи и 2 подбора за 17 минут на паркете. После матча мы поговорили с именинником о пользе товарищеских матчей в период международного бана, а также обсудили Калеба Агаду, Керема Картера и компактный тренерский штаб саратовцев.

Показали хороший процент дальних попаданий с Ливией

— В день матча с Ливией вам исполнилось 24 года. Как команда вас поздравила?

— На обеде был торт. Тренер сказал небольшую речь, все похлопали. В команде хорошая атмосфера, с большим удовольствием провел этот сбор. Самое же приятное было сыграть в день рождения.

— В московском «Баскет-Холле» была очень крутая атмосфера. Сложилось впечатление, что люди соскучились по сборной.

— Болельщики действительно здорово нас поддержали в обоих матчах. Это не клубная история, за сборную болеют с другими эмоциями.

— Что скажете про уровень соперников на Кубке дружбы?

— Я не был на сборе летом, поэтому не могу сравнить этих оппонентов с Колумбией и Венесуэлой. С Тунисом была сложная игра, у них очень опытная команда, ребята давно играют вместе. Мы же впервые собрались таким составом, не смогли избежать провала во второй половине, но все-таки вытащили себя из сложной ситуации в концовке. Здорово провели овертайм, победили. Что касается матча с Ливией, то они играли два матча за два дня. Это сложно, особенно если у тебя не такая большая ротация. Где-то они подсели, но и мы здорово сыграли. Показали хороший процент дальних попаданий (15/35). Все получили игровое время, насладились баскетболом и порадовали болельщиков.

— То есть есть смысл собирать сборную, даже несмотря на международный бан.

— Считаю, что да.

Александр Петенев в матче Россия — Ливия (108:60). Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агада — большой профессионал, хорош на обоих концах площадки

— Давайте немного обсудим положение «Автодора» в Лиге ВТБ. C результатом 6-9 вы идете в топ-8.

— Мы выиграли почти у всех конкурентов, цеплялись в матчах с топовым клубами. Довольно равные игры были с «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» в Саратове и с ЦСКА в Москве. Пока мы выполняем свою задачу. Надеюсь, не будем сбавлять обороты.

— Перед этим сезоном вы стали капитаном команды. Нет дополнительного давления или это, наоборот, воодушевляет?

— Не давит, хотя я вообще не сторонник этой истории. Никогда не был капитаном, когда меня хотели сделать, то всегда отказывался. Все-таки у капитана есть ответственность за команду, особые функции на паркете и за его пределами. Но перед началом этого сезона не смог отказать. Я давно в команде, меня уважают и легко приняли в этой роли. Плюс в этом сезоне подобрался какой-то невероятный коллектив, все ребята очень дружелюбные.

— Включая легионеров?

— Да. Все общаются, стараются помочь друг другу не только в игре, но и в каких-то бытовых делах. Надеюсь, в итоге это приведет к хорошему результату. Надо реабилитироваться за прошлый сезон и обязательно выйти в плей-офф. Хотелось бы сделать это без плей-ин.

— В таком единении большая заслуга главного тренера Миленко Богичевича?

— Безусловно. Тренер перестроился с прошлого года. Построже нас держит (улыбается). Мне нравится выступать под его руководство. Сербская школа, где все строится на множестве деталей. С Миленко все четко понимают свои роли.

— Калеб Агада впечатлил всех на старте сезона. Каков он в тренировочном процессе?

— Калеб — большой профессионал. Всегда занимается перед тренировкой, остается поработать после ее окончания. Молодые игроки видят это и стараются делать также. Плюс с ним очень приятно играть. Он отдает много передач, сейчас лучший по ассистам в лиге (7,4 передачи в среднем за игру. — Прим. «СЭ»). Здорово защищается. Так бывает нечасто. Когда игрок одинаково эффективен на обоих концах площадки. Такое выигрышное комбо.

— Турецкий центровой Керем Картер тоже здорово влился в коллектив.

— Он очень сильно помог, когда Артем Клименко получил травму. Честно, мы даже не ожидали, что помощь будет настолько качественная. Рад, что с ним продлили контракт до конца сезона, и надеемся, Керем продолжит в том же духе.

Форвард «Автодора» Александр Петенев (№9) в матче с МБА-МАИ. Фото БК «Автодор»

Наш главный тренер тоже участвует в скаутинге

— Сильно помогает, что в «Автодоре» появился тренер по физподготовке?

— Это большой плюс. Три-четыре сезона назад с нами работал Евгений Калинин, который сейчас в «Парме». Затем какой-то период мы обходились без тренера по физподготовке. Сейчас занимаемся с Вячеславом Архиповым и чувствуем разницу. Есть четкий план, специальные программы, кто и что будет делать в зависимости от уровня усталости.

— Три тренера могут полностью подготовить команду к матчу?

— Нам хватает. Эдуард Рауд делает много видео, проводит четкий скаутинг. Главный тренер тоже этим занимается. Наверное, в топовых клубах это не входит в обязанности главного, но у нас другая ситуация. В полетах Богичевич и Рауд постоянно садятся вместе и начинают досконально разбирать игры.

— Общаетесь ли вы с Никитой Михайловским и Антоном Квитковских?

— С Никитой не особо, после того как он уехал из Саратова. С Антоном постоянно на связи. Обсуждаем разные темы, всегда желаем друг другу только лучшего. Когда «Автодор» приезжает в Краснодар или команда Антона в Саратов, всегда видимся.

— Могли бы назвать Квитковских своим лучшим другом в баскетболе?

— Можно и так сказать. Все-таки с самого детства прошли вместе большой путь. Никита, я, Антон. Выиграли первенство ДЮБЛ, играли в финале молодежной Лиги ВТБ, вместе перешли во взрослый баскетбол.

— Как вам игра наших ребят в NCAA?

— Трансляции не смотрю, но читаю новости, смотрю их статистику. Очень рад, что ребята могут демонстрировать свой талант за океаном. Если кто-то из них в итоге попадет в НБА, то это будет огромный плюс для всего российского баскетбола.

— Вы выигрывали конкурс данков на Матче всех звезд Лиги ВТБ в 2020 году. Нет желания поучаствовать в 2025-м?

— Скорее нет. Постарел, уже седые волосы появляются (улыбается). У нас Дима Халдеев красиво забивает сверху. Его можно отправить.