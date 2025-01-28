Александр Церковный — о причинах ухода Спеллмена, травме Муна и приходе двух новичков.

Алексей Швед появился в заявке на сезон, а это значит, что уже во вторник, 28 января, может состояться его дебют за «Зенит» в матче с МБА-МАИ (единственная действующая команда, в играх с которой защитник ни разу не набирал 20 и более очков). О перспективах лучшего российского игрока последнего десятилетия в новом клубе «СЭ» рассказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Церковный. Также мы обсудили переход другого новичка, Окаро Уайта, который призван заменить экс-форварда «Голден Стэйт» Омари Спеллмена.

Делаем все возможное, чтобы Окаро Уайт как можно быстрее оказался в Петербурге

— Александр Витальевич, 2025 год начался для «Зенита» с тяжелой травмы лидера коллектива Ксавьера Муна и решения вывести из состава Омари Спеллмена. Могли бы объяснить, что случилось с американским бигменом после матча с «Локомотивом-Кубань»? Болельщики писали про конфликт игрока со спортивным директором Маносом Пападопулосом.

— Омари, безусловно, очень талантливый игрок, и я благодарен ему за то, что он согласился к нам приехать, не имея ранее опыта выступления в Европе. Наверное, этот тот случай, когда у игрока не получилось быстро адаптироваться к новому для него стилю баскетбола. Мы вместе пытались максимально быстро помочь ему интегрироваться в команду, но ситуация сложилась так, что нам пришлось вносить изменения. Что касается конфликта, то его не было. Была эмоциональная реакция игрока на замечания по ходу игры.

— Было принято решение взять на место Спеллмена Окаро Уайта. С одной стороны, у форварда большой и успешный опыт игры в Лиге ВТБ. С другой, проблемы с дисциплиной, которые проявлялись в двух розыгрышах плей-офф подряд. Понятно, что вы учитывали этот момент, когда принимали решение подписать Окаро. Говорил ли Уайт, что срывов больше не будет?

— Сейчас крайне сложно угадать с заменой по ходу сезона. В случае с Окаро мы понимали, кого мы подписываем. Это признанный боец и отличный командный игрок. Ожидаемо, что мы с его помощью усилим защиту. Мне сложно говорить о его дисциплине, не зная глубины вопроса, но эмоции на площадке — это важная составляющая игры, а управление и контроль игроков — в первую очередь опция тренера.

— В какой Уайт сейчас форме? Есть понимание, почему игрок с таким опытом оставался без команды полгода?

— Оценить его форму можно, только когда он приступит к тренировкам. Знаю, что Окаро занимался индивидуально. Два года назад он также без игровой практики в середине сезона пришел в «Локомотив-Кубань», и это не помешало форварду стать одним из героев победного полуфинала [с ЦСКА]. Почему был без команды, лучше спросить у него. Возможно, ждал предложения из «Зенита».

— Когда Окаро сможет присоединиться к команде?

— Идет процесс получения визы. Делаем все возможное, чтобы он как можно быстрее оказался в Санкт-Петербурге.

Фото БК «Зенит»

Если Швед реализует в «Зените» свои лучшие качества, то очень нам поможет

— Мун останется в расположении «Зенита» или поедет лечиться в США?

— Ксавьер только что улетел, ждем, что ближе к плей-офф он вернется, чтобы быть вместе с командой.

— На место Муна вы подписали Алексея Шведа. Это была первая опция или рассматривали других игроков на рынке свободных агентов?

— Я бы сказал, что это была лучшая опция в нашей ситуации. Опять же, гарантированно понятный игрок для тренера.

— Как оцените мотивацию Алексея после возвращения из Китая? Верите, что он станет лидером коллектива?

— Если Алексей реализует в «Зените» свои лучшие качества, то он, безусловно, очень нам поможет.

— Приезд Шведа еще больше повысит интерес болельщиков к домашним матчам? Чувствуется повышенный спрос на билеты?

— Завтра и на других ближайших матчах точно будут те, кто специально придет на Алексея Шведа. А вот дальше уже будет зависеть от того, как он и команда будут играть.

— В целом довольны посещаемостью в этом сезоне?

— Спрос на билеты и посещаемость матчей заметно растут с каждым сезоном. Но буду доволен тогда, когда на всех матчах будет аншлаг.

Фото БК «Зенит»

ЦСКА на ходу, на данном этапе это более сыгранная команда

— Матч с «Самарой» пропустил Дуэйн Бэйкон. Будет ли американец готов к принципиальной встрече с ЦСКА 2 февраля?

— У Дуэйна небольшое повреждение. Дали ему возможность немного отдохнуть и восстановиться.

— На ваш взгляд, способен ли Игорь Вольхин стать одним из лидеров и выйти на высокий уровень в Нижнем Новгороде? После этой аренды ждете форварда в новом качестве под знаменами «Зенита»?

— Нижегородцы традиционно дают хорошие шансы и возможности раскрыться российским игрокам. У нас отличный пример в этом сезоне в лице Артема Антипова, которого мы также отдали в аренду. У Игоря Вольхина огромный потенциал, ему нужно играть, а у нас сейчас очень серьезная конкуренция на его позиции. Ждем, что по итогам сезона Игорь будет в лучшем игровом статусе и более качественно войдет в следующий сезон.

— Поделитесь ожиданиями от предстоящего матча с армейцами.

— Будет очень сложная игра для нас. ЦСКА на ходу, на данном этапе это более сыгранная команда, идущая без кадровых потерь.