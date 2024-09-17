«Надеюсь, что через несколько месяцев буду уверенно говорить по-русски». Блицинтервью Алексы Аврамовича

37 вопросов звездному новичку ЦСКА.

Переезд Алексы Аврамовича в Москву — самый громкий трансфер межсезонья в российском баскетболе. Один из лидеров сборной Сербии (был признан ФИБА лучшим обороняющимся игроком Олимпиады-2024, здорово проявил себя на ЧМ-2023) подписал контракт с ЦСКА на два года и уже начал оправдывать высокие ожидания. В трех матчах в рамках победного Суперкубка Лиги ВТБ 29-летний защитник в среднем набирал 14,3 очка, 6,0 передачи и 2,7 подбора, заслуженно получив приз MVP. В рамках медиадня армейцев Алекса дал блицинтервью «СЭ».

В детстве моим кумиром был Бодирога

— Величайший баскетболист всех времен?

— Безусловно, это Майкл Джордан.

— Кто из баскетболистов был вашим кумиром в детстве?

— Деян Бодирога. Я думаю, как и у всех сербских мальчишек моего поколения. Деян делал какие-то невероятные вещи на площадке, был королем концовок.

— Лучший матч, который вы когда-нибудь видели вживую?

— Матчи сборной Сербии против Австралии, Германии, Канады и Литвы на чемпионате мира-2023 и Олимпийских играх-2024.

— Есть ли у вас ритуалы перед матчами?

— Чего-то конкретного назвать не могу, у меня есть рутина, которую я выполняю из раза в раз перед всеми играми.

— Какую музыку вы слушаете перед матчами?

— Это не моя история. Я не тот парень, который выходит на разминку в наушниках.

— Почему вы любите баскетбол?

— Баскетбол был в моей жизни с первых дней. Я быстро полюбил эту игру. Помню, смотрел ЧМ-1998, который выиграла Сербия (Алексе тогда было четыре года). Тогда я подумал, что очень хочу оказаться на месте этих парней. Они были главными героями страны.

— А что самое сложное в баскетболе?

— Быть вдалеке от семьи, редко видеть своих самых близких людей. Постоянные переезды, игры, двухразовые тренировки. Жизнь профессионального спортсмена полна вызовов. Но это все мелочи по сравнению с тем удовольствием, которое приносит нам игра.

— Самый нервный матч в вашей карьере?

— Назову матч за третье место Олимпийских игр-2024 с Германией. Нам надо было быстро забыть обидное поражение от США и настроиться на матч с командой, которой мы проиграли в финале ЧМ-2023. Рад, что у нас все получилось.

— Матч, который вы хотели бы переиграть?

— Полуфинал с США, а также третью и пятую игры с «Реалом» в плей-офф Евролиги-2022/23.

— Вам комфортнее играть при полном зале или при минимальном количестве зрителей?

— Обожаю играть при полных трибунах. Когда на матче такая атмосфера, то я становлюсь еще сильнее, заряжаясь энергетикой фанатов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Обожаю АПЛ, настольный теннис и снукер

— Какой элемент баскетбола вы считаете своим фирменным?

— Давление на мяч в защите и проход под кольцо, который я завершаю лэй-апом.

— Трехочковый или забить с фолом?

— Трехочковый.

— Отличная защита или данк?

— Отличная защита.

— По ТВ вы предпочитаете посмотреть баскетбол или какой-то другой вид спорта?

— Я фанат баскетбола, поэтому после тренировки/игры вполне могу посмотреть баскетбольный матч по ТВ. Но я люблю и другие виды спорта. Обожаю английскую премьер-лигу, теннис (люблю посмотреть матчи Новака Джоковича), настольный теннис, снукер.

— Кто ваш любимый игрок в снукер?

— Тут как с вопросом про величайшего баскетболиста. Конечно, это Ронни О'Салливан.

— Какое самое абсурдное правило в баскетболе?

— В целом мне не нравится, что в США и Европе разные трактовки ряда правил. Например, в Европе можно смахивать мяч с кольца. В трактовке правил НБА мяч, находящийся в воображаемом цилиндре над кольцом или на дужке, трогать нельзя. Вообще, было бы хорошо унифицировать этот момент.

— Какому навыку и у кого бы вы хотели научиться?

— Степбэк Джеймса Хардена. Пожалуй, все.

— Сколько часов в день вы тренируетесь?

— По-разному. Зависит от расписания. Если это обычный день без игры, то я обязательно иду в тренажерный зал, помимо основных тренировок.

— Какие трудности жизни спортсмена тяготили вас в начале карьеры?

— Впервые с трудностями я столкнулся, когда переехал из Сербии в Италию (в 2016 году Алекса перешел в «Варезе». - Прим. «СЭ»). Мне было тяжело быть вдали от семьи, но постепенно привык к этому. Это была единственная трудность.

— Кем бы вы стали, если бы у вас не получилось в баскетболе?

— Я учился в белградском университете спорта. Поэтому если бы не получилось стать профессиональным игроком, то я, вероятно, был бы преподавателем в том же вузе.

— Удивительный факт о вас, о котором мало кто знает.

— Я открытый человек. Дал много интервью, наверное, я рассказал обо всем.

— На каких языках вы говорите?

— Помимо сербского, владею итальянским, испанским, английским. Надеюсь, что скоро уверенно заговорю по-русски. Дайте мне несколько месяцев.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Любимые блюдо, фильмы и книги

— Есть ли сериал/фильм, который вы готовы пересматривать?

— Да, их много. «Во все тяжкие», «Джентльмены» Гая Ричи, несколько сербских сериалов и фильмов. Обойдусь без названий, вряд ли они вам что-то скажут.

— Самый вдохновляющий фильм/сериал о спорте?

— Назову «Последний танец».

— Фильм, который заставил вас плакать?

— (После паузы.) Давайте следующий вопрос.

— Книга, которую вы бы взяли с собой на необитаемый остров?

— Стефан Яковлевич «Сербская трилогия». Отличная книга, рекомендую. Прочитав серию романов Яковлевича, можно лучше понять историю сербов и всего Балканского полуострова.

— Какую одежду вы носите, когда у вас хорошее настроение?

— Предпочитаю стиль смарт кежуал.

— Самый остроумный знакомый/друг?

— Мой друг Милош из моего родного города Чачак, он никак не связан с баскетболом.

— Если бы вы могли выбрать только одно блюдо на всю оставшуюся жизнь, что бы это было?

— Давайте я напишу. Teletina isopod saga/kod nemca (сербское национальное блюдо из телятины, — Прим. «СЭ»).

— Вам можно поужинать с любым человеком в истории. Кто бы это был?

— (После паузы.) Очень тяжелый вопрос. Много кандидатов. Думаю, выбрал бы кого-то из королей Сербии.

Алекса Аврамович на Олимпиаде в Париже. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

После ЧМ и Олимпийских игр я получил невероятную поддержку от фанатов

— Лучший совет, который дали вам родители?

— Старайся помогать людям. Не оставайся в стороне.

— Есть ли у вас какое-нибудь прозвище в семье?

— Нет.

— Вы играли в разных местах. Самая безумная вещь, которую видели?

— Толпа болельщиков «Партизана», которая идет на домашние матчи команды.

— Какой самый удивительный факт вы узнали о России?

— Я мог бы сказать про размеры страны, но это неоригинально. Давайте позже вернемся к этому вопросу, когда я проведу побольше времени в России.

— Можете ли вспомнить момент, когда вы получили наибольшую поддержку от своих поклонников?

— После чемпионата мира и Олимпийских игр. Я получил невероятное количество сообщений со словами поддержки. Это было очень приятно.

— Какой совет вы бы дали молодым игрокам?

— Ставьте баскетбол на первое место среди всех приоритетов, работайте на команду. Мечтайте о самых больших высотах.

— Вы хотели бы, чтобы вас запомнили каким?

— Человеком, который отдавал всего себя на площадке. Выкладывался на 100 процентов.