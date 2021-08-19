Звездный новичок «Зенита» Напьер рассказал о своей форме после годового перерыва

Разыгрывающий «Зенита» Шабазз Напьер рассказал о своем функциональном состоянии. Экс-разыгрывающий «Портленда» и «Вашингтона» последний раз выходил на паркет в августе 2020 года, набрав 9 очков почти за 18 минут на паркете.

— Я в хорошей форме, — подчеркнул Напьер. — Знаю, что кого-то может смутить, что я год не играл в официальных матчах, но, поверьте, все это время я постоянно тренировался и противостоял серьезным оппонентам в дружеских играх и лигах Pro-Am. Интерес со стороны Хави Паскуаля говорит о том, что я востребован на высоком уровне. Надеюсь, что не разочарую болельщиков и покажу все, на что способен. Хочу оправдать возложенное на меня доверие.

Рекорд личной результативности Напьера в НБА — 32 очка. Контракт с ним заключен на год.