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Звездный новичок «Зенита» Напьер рассказал о своей форме после годового перерыва

11:41
Звездный новичок «Зенита» Напьер рассказал о своей форме после годового перерыва. Фото Twitter
Звездный новичок «Зенита» Напьер рассказал о своей форме после годового перерыва. Фото Twitter
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Разыгрывающий «Зенита» Шабазз Напьер рассказал о своем функциональном состоянии. Экс-разыгрывающий «Портленда» и «Вашингтона» последний раз выходил на паркет в августе 2020 года, набрав 9 очков почти за 18 минут на паркете.

— Я в хорошей форме, — подчеркнул Напьер. — Знаю, что кого-то может смутить, что я год не играл в официальных матчах, но, поверьте, все это время я постоянно тренировался и противостоял серьезным оппонентам в дружеских играх и лигах Pro-Am. Интерес со стороны Хави Паскуаля говорит о том, что я востребован на высоком уровне. Надеюсь, что не разочарую болельщиков и покажу все, на что способен. Хочу оправдать возложенное на меня доверие.

Рекорд личной результативности Напьера в НБА — 32 очка. Контракт с ним заключен на год.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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