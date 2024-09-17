Звездный новичок ЦСКА Аврамович заявил, что хочет уверенно говорить по-русски

Лидер ЦСКА и сборной Сербии Алекса Аврамович в интервью «СЭ» рассказал, что владеет тремя языками, помимо сербского.

— Лучший совет, который дали вам родители?

— Старайся помогать людям. Не оставайся в стороне.

— Вы играли в разных местах. Самая безумная вещь, которую видели?

— Толпа болельщиков «Партизана», которая идет на домашние матчи команды.

— Удивительный факт о вас, о котором мало кто знает?

— Я открытый человек. Дал много интервью, наверное, я рассказал обо всем.

— На каких языках вы говорите?

— Помимо сербского, владею итальянским, испанским, английским. Надеюсь, что скоро уверенно заговорю по-русски. Дайте мне несколько месяцев.

— Какой самый удивительный факт вы узнали о России?

— Я мог бы сказать про размеры страны, но это неоригинально. Давайте позже вернемся к этому вопросу, когда я проведу побольше времени в России.