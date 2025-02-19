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19 февраля 2025, 12:35

Зубков назвал Ищенко одним из главных проспектов Лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Форвард МБА-МАИ, чемпион Лиги ВТБ Андрей Зубков в интервью «СЭ» назвал молодых игроков, которые выделяются в текущем чемпионате.

— Очень понравился Всеволод Ищенко. Большой проспект не только для «Локо», но и для всей Лиги ВТБ. Теперь важно, чтобы серьезные травмы обошли его стороной. На новый уровень выходит Кирилл Елатонцев, но назвать его молодым игроком не могу. Все-таки центровой играет уже не первый сезон. Здорово, что не тушуются Лев Свинин и Егор Амосов. Последний получает много игрового времени из-за тяжелой ситуации в «Самаре», но для него это бесценный опыт.

Но в любом случае делать какие-то выводы рано. В одном из интервью я уже говорил, что на них надо будет посмотреть, когда они перейдут в команды повыше. В топ-клубах совершенно другое давление за результат, в конкурентах сильные легионеры. У кого-то складывается пазл, у кого-то может и не сложиться. Время покажет. Самое главное — не опускать руки, продолжать много работать и стремиться к чему-то.

— Следите за россиянами, которые выступают в NCAA?

— По утрам читаю новости, смотрю их статистику, но не более. Понятно, что было бы круто, если бы Егора Демина или еще кого-то из наших ребят выбрали на драфте и они смогли закрепиться в НБА.

Андрей Зубков.«Из клубов топ-4 сильнее всех выглядит УНИКС». Зубков — о развязке сезона

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Андрей Зубков
Всеволод Ищенко
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