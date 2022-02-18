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Зоран Лукич: «В последние пять минут матча с «Автодором» игроки «Нижнего Новгорода» сдулись, как шарики»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» заявил, что игроки сдулись, как шарики, в матче с «Автодором»
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение от «Автодора» (83:70) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Заслуженная победа «Автодора». В ключевые моменты они сумели выдержать темп, сломали игру и перевели ее в свою пользу. На протяжении 35 минут мы выглядели более чем достойным соперником. Если честно, я ожидал худшей игры в исполнении моего коллектива, поскольку функционально мы еще не готовы. В последние пять минут сдулись, как шарики, потеряли фокус, думали не о том, как набрать очки, и в этом ключевая причина нашего поражения», — приводит слова тренера сайт Единой лиги ВТБ.

Команда Лукича занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, одержав пять побед в 12 играх.

Следующий матч команды из Нижнего Новгорода пройдет 2 марта против «Локомотива-Кубань».

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/avtodor-pobezhdaet-nizhnij-v-volzhskom-derbi/
БК Автодор
БК Нижний Новгород
Зоран Лукич
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