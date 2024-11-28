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Сегодня, 15:20

Лукич о своем протеже на посту главного тренера «Пари НН»: «Поднимать людей на новый уровень — это здорово»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич в интервью «СЭ» отметил, что его бывший клуб — «Пари НН» — неплохо начал новый сезон, несмотря на ряд трудностей.

— Игры «Пари НН» не пропускаете?

— Да, это же особый клуб для меня. Мы постоянно на связи с Сергеем Козиным. Молодцы, что здорово стартовали, но сейчас идет предсказуемый спад. Во-первых, не угадали с одним легионером (клуб вышел из контракта с Джакинаном Гэнтом. — Прим. «СЭ»), во-вторых, надолго выбыл Кейси Шеперд — ключевой игрок в атаке. Посмотрим, как дальше будут складываться дела команды.

— Козин часто просит вашего совета?

— Мы много разговариваем, но он все знает. Это молодой тренер, у которого есть терпение, которого мне уже не хватает. Он может слушать игроков, быть более гибким. У него отличная коммуникация со всеми, и я рад, что все происходит именно так. Я поучаствовал в становлении ряда российских игроков (все лавры себе точно не забираю, но надеюсь, хоть в чем-то был полезен), а также помог Сергею стать главным тренером. Поучаствовал в подъеме одного молодого тренера на высокий уровень. Честно, это одно из главных моих достижений за годы работы в Нижнем.

— Вы, конечно, скромничаете. Очень многие российские игроки вам крайне благодарны.

— Я очень рад этому. Поднимать людей на новый уровень — это здорово и приятно.

Главный тренер сборной России Зоран Лукич. «Егор Демин влюблен в баскетбол. Надеюсь, что все сложится так, как он задумал». Интервью с Лукичем

БК Нижний Новгород
Зоран Лукич
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