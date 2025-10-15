Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

15 октября 2025, 14:15

Лукич: «Я смотрю все игры Единой лиги, выборочно — матчи Суперлиги»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич в разговоре с «СЭ» отметил, что доволен прогрессом ряда молодых российских игроков, которые выступают в клубах Лиги ВТБ.

«Я смотрю все игры Единой лиги ВТБ, выборочно — матчи Суперлиги, где есть баскетболисты, которые интересуют наш тренерский штаб. Поверьте, не пропускаем никого. Хотим дать шансы всем талантам страны проявить себя в национальной сборной. Ребятам, которые играют в местном чемпионате, и заграницей. Кто из молодых понравился по старту Лиги ВТБ? Никого не хочу выделять конкретно, но есть игроки, которые получили значительную роль в своих клубах именно в этом сезоне и пользуются шансами. Думаю, вы понимаете о ком идет речь. Их прогрессом я доволен», — подчеркнул «СЭ» Лукич.

Ближайщий учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 24 ноября по 1 декабря.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Зоран Лукич
Популярное видео
«Металлург» не проснулся
«Металлург» не проснулся
Защитник «Металлурга» Орехов — о полуфинале Кубка Гагарина
Защитник «Металлурга» Орехов — о полуфинале Кубка Гагарина
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Авангард» повел в полуфинале. К Тамбиеву никто не едет
«Авангард» повел в полуфинале. К Тамбиеву никто не едет
«Анахайм» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости