Лукич: «Я смотрю все игры Единой лиги, выборочно — матчи Суперлиги»

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич в разговоре с «СЭ» отметил, что доволен прогрессом ряда молодых российских игроков, которые выступают в клубах Лиги ВТБ.



«Я смотрю все игры Единой лиги ВТБ, выборочно — матчи Суперлиги, где есть баскетболисты, которые интересуют наш тренерский штаб. Поверьте, не пропускаем никого. Хотим дать шансы всем талантам страны проявить себя в национальной сборной. Ребятам, которые играют в местном чемпионате, и заграницей. Кто из молодых понравился по старту Лиги ВТБ? Никого не хочу выделять конкретно, но есть игроки, которые получили значительную роль в своих клубах именно в этом сезоне и пользуются шансами. Думаю, вы понимаете о ком идет речь. Их прогрессом я доволен», — подчеркнул «СЭ» Лукич.



Ближайщий учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 24 ноября по 1 декабря.