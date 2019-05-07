Главный тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич после поражения от ЦСКА во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ (0-2) отметил, что команде не хватило точности. Третья игра серии пройдет в Нижнем Новгороде.

– Сегодня игра в исполнении моей команды, безусловно, получилась интереснее, – цитирует пресс-служба клуба Лукича. – К сожалению, мы очень много промазали свободных бросков, из хорошо созданных ситуаций, один на ноль, в том числе, из-под кольца. Не попадали штрафные, в том числе, наши так называемые снайперы. Посмотрите, такие люди как Родригес, когда остаются в одиночестве, промахов не допускают. Нам таких попаданий, к сожалению, не хватило.