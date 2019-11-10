Зоран Лукич: «Хорошо помню, как УНИКС размазал «Нижний Новгород» в последней игре в Казани»

Главный тренер «Нижний Новгород» Зоран Лукич рассказал, чего он ожидает от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа в Казани. Он отметил, что не забыл последнее поражение.

— Я очень хорошо помню, как УНИКС в буквальном смысле размазал нас на последней игре в Казани, — цитирует Лукича официальный сайт клуба. — Это хорошо подготовленный коллектив, который, не задумываясь, наказывает своих соперников за ошибки. Безусловно, УНИКСу необходимо брать очки с такой командой, как «Нижний Новгород». В каждом матче они используют 10-12 игроков ротации и поддерживают очень высокий темп игры. Мы должны показать должную энергию на паркете и держать концентрацию на протяжении всех 40 минут игры. И только в этом случае мы будем смотреться достойно.

Матч УНИКС — «Нижний Новгород» начнется в 16.00 по московскому времени.