Жоан Плаза: «Когда ты проигрываешь столько матчей дома, ты не можешь контролировать свои мысли»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» победил «Енисей» со счетом 89:80. Команда из Санкт-Петербурга прервала неудачную серию, по ходу которой проиграла четыре матча подряд, а также одержала первую победу на своем паркете.

— Думаю, что даже в этом сезоне у нас были матчи, когда мы играли намного лучше, — приводит слова главного тренера «Зенита» Жоана Плазы официальный сайт клуба. — Просто раньше не удавалось победить, а сегодня мы смогли это сделать, наконец-то прервали эту неудачную домашнюю серию. Когда ты проигрываешь столько матчей дома, ты не можешь контролировать свои мысли, ты начинаешь думать ,что играешь хуже, чем оно есть на самом деле. И тогда начинают случаться серии поражений...

Хочу, чтобы люди понимали: мы создаем привычки. Создание привычек для игроков, для клуба, для всех — это нелегкий процесс. Но мы все — и игроки, и штаб — верим в то, что мы делаем. верим на 100 процентов в свою ежедневную работу. Надеюсь, что в скором времени мы будем показывать еще более хороший баскетбол.

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