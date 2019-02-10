Жоан Пласа: "Сейчас в "Зените" мы строим новую культуру"

Главный тренер "Зенита" Жоан Пласа после победы в гостевом матче Единой лиги ВТБ над "Цмоки-Минск" (79:68) подчеркнул, что нужно настраиваться и бороться с соперником вне зависимости от его положения в турнирной таблице.

– Я часто говорю своей команде, что нужно настраиваться и бороться с командой вне зависимости от ее положения в турнирной таблице, – приводит официальный сайт турнира слова Пласы. – Думаю, что в целом мы играли неплохо, знали, что делать на площадке.

Но третья четверть была довольно плохая: мы не набирали очки, которые должны были. Что касается заключительного отрезка, то здесь есть и моя вина. Я позволил поиграть молодым ребятам, которые еще не выступали на таком уровне.

Сейчас в "Зените" мы строим новую культуру, новый характер: неважно, побеждаешь ли ты "+30" или "+2", неважно, против лидера ты играешь или команды из нижней части таблицы – ты должен настраиваться на каждую игру.