Жбанов: «У Аврамовича 0 очков, в этом моя главная личная победа»

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов в интервью «СЭ» прокомментировал победу над ЦСКА (79:66) в матче Единой лиги ВТБ. 27-летний россиянин набрал 9 очков, 4 подбора и 2 перехвата.

— Еще один суперматч с ЦСКА в твоем исполнении. Полностью закрыл Аврамовича. Вновь была задача защищаться против него персонально?

— Да. Когда он выходил на площадку, выходил и я. У него 0 очков. В этом моя главная личная победа в этой встрече. Про суперматч — спасибо. Стараемся, работаем, пытаемся найти свою лучшую игру.

— Ты забил очень важный трехочковый из угла. Не было сомнений, когда совершал его?

— Никогда не сомневаюсь в своем трехочковом броске. Сомневаются только соперники во мне, когда так отходят.

— При 56:56 ты перехватил мяч и сделал сочный данк. Хотелось взбодрить партнеров?

— В тот момент ЦСКА сделал мощный рывок, догнал нас. Поэтому хотелось мощно забить, чтобы дать дополнительную энергию команде. Как всегда, старался агрессивно играть в защите.

— Чави Паскуаль похвалил отдельно?

— Нет, и думаю, что не похвалит. Чтобы не расслаблять нас до конца сезона.