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Сегодня, 19:45

Жбанов рассказал о рассечении в матче с «Црвеной Звездой»: «Наложили четыре-пять швов, и вышел играть»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник «Зенита» Георгий Жбанов в интервью «СЭ» подвел итоги выступления своей команды в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

— Понятно, что ваша цель была защитить победу в Суперкубке, но успех в матче за третье место против «Црвены Звезды» немного скрасил разочарование?

— Если честно, с ЦСКА и УНИКСом мы еще наиграемся в новом сезоне. А побороться с командой Евролиги гораздо интереснее в данной ситуации. Я перед началом турнира хотел сыграть именно с «Црвеной Звездой». Понятно, что ожидал эту встречу в финале, но получилось как получилось. С другой стороны, это был предсезонный турнир. Самое важное у нас впереди.

— Персонально играли против Коди Миллера-Макинтайра. Было тяжело?

— Безусловно. Очень техничный, атлетичный парень. Интересно было против него защищаться. Сыграл персонально против Коди. Это полезный опыт, который поможет мне в сезоне.

— В первой половине матча за бронзу вы жестко столкнулись со своим одноклубником Омари Спеллменом. Рассекли бровь. Как себя чувствуете?

— Нормально. Наложили четыре-пять швов, и вышел играть. Если честно, голова была ватная после перерыва. Был не в тонусе, не в балансе. Поэтому, наверное, и допустил пару обидных потерь. Наверное, зря, что вышел, но по-другому не мог. Мы слишком любим баскетбол.

— Сергей Карасев получил травму в матче с УНИКСом. Вы столкнулись со Спеллменом, неудачно на паркет упал Трент Фрейзер (не вышел во второй половине). Какое-то тотальное невезение.

— Будем надеяться, что чем тяжелее для нас начало сезона, тем лучше будет его конец. Верю в это.

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» (83:70) в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Турнир проходит с 11 по 14 сентября в Москве.

Полностью интервью Георгия Жбанова читайте на сайте «СЭ».

Баскетбол
БК Зенит
БК Црвена Звезда
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