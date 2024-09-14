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Сегодня, 20:00

Жбанов прокомментировал готовность «Зенита» к новому сезону

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник «Зенита» Георгий Жбанов в интервью «СЭ» отметил, что команда будет прибавлять в матчах Единой лиги ВТБ. В Суперкубке петербургский клуб занял третье место.

— До первого матча регулярки осталось чуть больше недели. На ваш взгляд, командная химия сейчас на высоком уровне?

— Хочется в это верить, но, безусловно, нам еще есть над чем работать. Надо до конца прочувствовать друг друга. С «Црвеной Звездой» наконец-то разыгрался Дуэйн Бэйкон, Саша Щербенев раскрылся в розыгрыше. Вообще, русские игроки сегодня сыграли классно. Надеюсь, в этом духе и продолжим.

— Бэйкон набрал 19 очков, реализовал 5/10 — трехочковых. Заявка на MVP регулярки?

— Ради бога. Я буду только рад, если кто-то из одноклубников станет MVP сезона. Со своей стороны сделаю все возможное для этого.

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» (83:70) в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Турнир проходит с 11 по 14 сентября в Москве.

Полностью интервью Георгия Жбанова читайте на сайте «СЭ».

Баскетбол
БК Зенит
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