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Жбанов о победе в опросе «СЭ»: «Спасибо генменеджерам — оценили меня первыми»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник «Зенита» Георгий Жбанов в интервью «СЭ» отреагировал на победу в номинации «Лучший защищающийся» в анонимном опросе генеральных менеджеров клубов Единой лиги ВТБ.

— Наконец-то. Уже столько лет жду, что Лига оценит мои действия в защите, — сказала Жбанов. — Не всегда удается совершать много перехватов и блок-шотов, но ведь действия защищающегося на этом не заканчиваются. Так что спасибо генменеджерам — оценили меня первыми. Надеюсь, и в Лиге заметят мои действия в защите и я получу приз лучшего защищающегося игрока сезона.

— У тебя было шесть перехватов в одной игре.

— С «Пари НН». Почувствовал игру в защите, получилось шесть перехватов. Без помощи моих партнеров этого бы не получилось.

Георгий Жбанов. «Надеюсь, что получу приз лучшего защищающегося игрока сезона». Жбанов — о победе над ЦСКА

Георгий Жбанов
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