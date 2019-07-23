Жан Табак – новый главный тренер "Зелена-Гуры"

Новым главным тренером команды Единой лиги ВТБ "Зелена-Гура" назначен Жан Табак, сообщает официальный сайт лиги.

49-летний хорватский специалист, в прошлом известный игрок, возглавлял испанскую "Жирону", польский "Сопот", испанскую "Басконию", израильский "Маккаби Тель-Авив" и испанскую "Севилью".

Также Табак был ассистентом главного тренера в испанском "Реале" и сборной Хорватии. В настоящее время Жан Табак возглавляет национальную сборную Словакии.

В качестве игрока Табак становился чемпионом НБА, трижды выигрывал Евролигу и 4 раза становился чемпионом Югославии.