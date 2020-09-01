«Зенит» запустил конкурс среди болельщиков на название предсезонного турнира

10-11 сентября на базе Академии баскетбола «Зенит» пройдет предсезонный турнир, в котором помимо хозяев сыграют команды ЦСКА, «Локомотива-Кубань» и УНИКСа. 10 сентября «Зенит» встретится с «Локо», а ЦСКА с УНИКСом. На следующий день состоится финал и матч за третье место.

Сегодня был анонсирован конкурс на лучшее название предстоящего турнира, которое доверили придумать самим болельщикам. Тот из предложенных вариантов, который больше всего понравится руководству «Зенита», займет почетное место на логотипе турнира, а автор вышеупомянутого названия получит ценный приз с автографами капитанов команд-участниц и другие памятные подарки. Конкурс продлится до 3 сентября в соцсетях петербургского клуба.