«Зенит» заключил контракт с Мартюком

«Зенит» объявил о подписании контракта с центровым Андреем Мартюком.

Соглашение с 25-летним баскетболистом рассчитано на три года — до конца сезона-2027/28.

С 2019 года Мартюк входил в систему клуба «Локомотив-Кубань». Вместе с основной командой он завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ, чемпионата России и Суперкубка в 2023 году. В 2022-м и 2023-м Мартюк признавался лучшим молодым игроком Единой лиги.

В сезоне-2024/25 Мартюк сыграл в 50 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 8,1 очка, 4,9 подбора, 1,0 передачи, 0,6 блок-шота и 0,4 перехвата за 16 минут на площадке.