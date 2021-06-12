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«Зенит» вышел из борьбы за центрового «Панатинаикоса»

18:08
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«Зенит» больше не претендует на форварда «Панатинаикоса» Янниса Папапетру, сообщает в Twitter инсайдер Маттео Андреани.

Предложения игроку уже сделали «Анадолу Эфес» и «Реал». «Фенербахче» также проявляет к нему интерес.

Чемпион Евролиги «Эфес» предложил 27-летнему баскетболисту двухлетний контракт на сумму около 2,5 млн евро.

Папапетру присоединился к «Пао» в 2018 году и был назначен капитаном команды в 2020 году.

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Иван Шитик все материалы автора
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