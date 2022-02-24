«Зенит» вернул Шабазза Напьера в заявку

«Зенит» сообщил о включении разыгрывающего Шабазза Напьера в заявку команды.

30-летний американец возобновил тренировки с командой и может принимать участие в матчах. Баскетболист получил травму связок правого голеностопа в сентябре 2021 года в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА (73:81) и с тех пор не появлялся на площадке. Напьер перешел в «Зенит» в июле 2021 года.

— Mateusz Ponitka resumed the practice after a nose injury.

— Denis Zakharov is practicing with the main group.

— @CFrankamp 23 continues to recover from an ankle injury. — Basketball club Zenit (@zenitbasket) February 24, 2022

Также «Зенит» объявил о том, что капитан команды Матеуш Понитка возобновил тренировки после травмы носа. Центровой Артурас Гудайтис продолжает заниматься по индивидуальной программе и должен вернуться в общую группу в ближайшее время. Защитник Денис Захаров тренируется в полноценном режиме, а Коннер Фрэнкэмп продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа.

Завтра, 25 февраля, «Зенит» дома проведет матч регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны». Начало запланировано на 20.00 (мск).