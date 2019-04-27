"Зенит" выиграл у "Астаны" (103:95 ОТ) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самым результативным стал Коди Миллер-Макинтайр, который набрал 20 очков. У гостей столько же очков набрал Майкл Дженкинс.

"Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице. "Астана" на шестом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Астана" (Нур-Султан) - 103:95 ОТ (27:19, 22:31, 26:18, 12:19, 16:8)

27 апреля. Санкт-Петербург. "СК Юбилейный".

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