"Зенит" выиграл у "Астаны" (103:95 ОТ) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В составе победителей самым результативным стал Коди Миллер-Макинтайр, который набрал 20 очков. У гостей столько же очков набрал Майкл Дженкинс.
"Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице. "Астана" на шестом месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Астана" (Нур-Султан) - 103:95 ОТ (27:19, 22:31, 26:18, 12:19, 16:8)
27 апреля. Санкт-Петербург. "СК Юбилейный".
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