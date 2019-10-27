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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Зенит» уступил «Локомотиву». Команда из Санкт-Петербурга проиграла третий матч подряд в Единой лиге ВТБ

16:42
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«Зенит» проиграл «Локомотиву» на своей площадке в матче Единой лиги ВТБ — 80:86. Команда из Санкт-Петербурга потерпела третье поражение подряд в регулярном чемпионате.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Краснодар) — 80:86 (23:16, 30:24, 15:24, 12:22)

27 октября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

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