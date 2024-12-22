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«Зенит» победил «Уралмаш»

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«Зенит» в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл «Уралмаш» (89:79).

Хозяева одержали 18-ю победу в 21 игре регулярного чемпионата, у команды из Екатеринбурга 11 поражений при 10 победах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 89:79 (23:22, 16:18, 24:16, 26:23)

«Зенит»: Спеллмэн (18 + 5 подборов), Пойтресс (16 + 8 подборов), Фрэйзер (14), Бэйкон (12), Мун (11).

«Уралмаш»: О'Брайант (22), Мартин (18), Далтон (14 + 11 подборов).

22 декабря. Санкт-Петербург. «КСК Арена».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Зенит
БК Уралмаш
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