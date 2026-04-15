«Зенит» дома одержал победу над УНИКСом

«Зенит» в домашнем матче Единой лиги ВТБ одержал победу над УНИКСом — 86:69.

В составе хозяев самым результативным игроком стал Ксэвьер Мун, на счету которого 21 очко. У гостей 18 очков набрал Джален Рэйнольдс.

«Зенит» занимает третье место в Единой лиге ВТБ с результатом 28-11. УНИКС идет на второй строчке (31-7).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 86:69 (32:17, 20:17, 14:13, 20:22)

15 апреля. Санкт-Петербург. «КСК Арена».