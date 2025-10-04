Баскетбол
Сегодня, 16:02

УНИКС на выезде победил «Зенит» с преимуществом в 27 очков

Алина Савинова

УНИКС обыграл «Зенит» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 104:77.

Лучшую результативность продемонстрировали баскетболисты казанской команды Маркус Бингэм и Си Джей Брайс, которые набрали по 22 очка.

УНИКС одержал две победы в двух матчах и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» (1 победа и 1 поражение) располагается на шестой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 77:104 (18:20, 27:25, 21:29, 11:30)

«Зенит»: Димитриевич (14+5 передач), Рэндольф (13), Пойтресс (12+9 подборов)

УНИКС: Бингэм (22+8 подборов), Брайс (22+7 подборов), Ли (18+6 передач), Пьер (16+5 подборов), Рэйнольдс (12)

4 октября. Санкт-Петербург. «КСК Арена»

