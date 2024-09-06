«Зенит» стал обладателем Кубка Кондрашина и Белова-2024

В финале Кубка Кондрашина и Белова «Зенит» переиграл УНИКС — 63:50.

Самым результативным игроком встречи стал новичок «Зенита» Ксавьер Мун, набравший 13 очков, 4 подбора и 3 передачи. В составе УНИКСа 13 очков набрал Андрей Лопатин.

Приз MVP предсезонного турнира получил центровой сине-бело-голубых Винс Хантер. В символическую пятерку вошли Ксавьер Мун, Зак Наталл, Сергей Карасев, Андрей Зубков и Джален Рейнольдс.

«Зенит» в четвертый раз подряд победил в возрожденном Кубке Кондрашина и Белова, второй год подряд одолев в финале клуб из Казани.

13 сентября эти команды встретятся друг с другом в Москве в рамках группового этапа Суперкубка лиги ВТБ. С высокой долей вероятности, этот матч определит финалиста Суперкубка.