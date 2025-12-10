«Зенит» обыграл «Самару» в Единой лиге ВТБ
«Зенит» победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 97:56.
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист гостей Никита Михайловский, набравший 14 очков. У хозяев по 13 очков набрали Андрей Мартюк и Ненад Димитриевич.
«Зенит» с 9 победами в 14 матчах занимает четвертое место в Лиге ВТБ. «Самара» находится на 11-й строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Самара» — 97:56 (21:8, 19:17, 29:13, 28:18)
10 декабря. Санкт-Петербург. «КСК Арена».
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