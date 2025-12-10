«Зенит» обыграл «Самару» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 97:56.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист гостей Никита Михайловский, набравший 14 очков. У хозяев по 13 очков набрали Андрей Мартюк и Ненад Димитриевич.

«Зенит» с 9 победами в 14 матчах занимает четвертое место в Лиге ВТБ. «Самара» находится на 11-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Самара» — 97:56 (21:8, 19:17, 29:13, 28:18)

10 декабря. Санкт-Петербург. «КСК Арена».